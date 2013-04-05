ایران هیچ گاه به دنبال ساخت بمب هسته ای نبوده و نیست

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام علی خاتمی در خطبه های نماز جمعه این هفته زنجان، با بیان اینکه نظام اسلامی از نظر اعتقادی سلاح هسته ای را قبول ندارد افزود: همانگونه كه رهبر فرزانه انقلاب فرمودند، نظام اسلامی نیازی به سلاح هسته ای ندارد و در صورتی كه می خواست می توانست این سلاح را تولید كند و نیازی به اجازه گرفتن نداشت.



وی ادامه داد: برخی افراد می اندیشند مشكل استكبار جهانی با نظام اسلامی در فناوری هسته ای است در حالی كه تحریم ها و كارشكنی های دولت مستكبر آمریكا از زمان پیروزی انقلاب اسلامی علیه ملت ایران وجود داشت.



حجت الاسلام خاتمی افزود: مذاكره زمانی نتیجه بخش خواهد بود كه طرفین بر اساس منطق و عقلانیت و رعایت قوانین بین المللی به گفتمان بپردازند و تصمیم بگیرند و تحریم و تهدیدی در میان نباشد.



نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه زنجان با اشاره به 21 فروردین سالروز قطع رابطه آمریکا با ایران ادامه داد: قبل از پیروزی انقلاب اسلامی جهان در اختیار دو ابر قدرت شرق و غرب بود که با پیروزی انقلاب در برابر حیرت جهانیان امید تازه ای در جهان دمید.



حجت الاسلام خاتمی با بیان اینکه انقلاب اسلامی با کمک خداوند متعال و تدابر داهیانه امام خمینی (ره) به پیروزی رسید، افزود: دو ابر قدرت شرق و غرب برای زیر سیطره بردن نظام اسلامی از هیچ کوششی فروگذار نکردند.



نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه زنجان با اشاره به اینکه انقلاب اسلامی زیر پرچم هیچ کدام از ابرقدرت های شرق و غرب قرار نگرفت، تصریح کرد: این دو ابر قدرت تنها پس از چند ماه دریافتند که نظام اسلامی زیر پرچم هیچ ابر قدرتی قرار نمی گیرد.



حجت الاسلام خاتمی با بیان اینکه بیش از 30 سال است مه نظام اسلامی در زیر تحریم آمریکا قرار گرفته است، افزود: سقوط انقلاب اسلامی و برندازی نظام از برنامه های آمریکا و ایادی استکبار بود.



وی صدور قطعنامه ها و تحریم ها را در طی سال های متمادی بی تاثیر در روند نظام اسلامی عنوان کرد و افزود: اگر چه این تحریم ها مشکلاتی را برای کشور به وجودآورد اما نتوانست عزم مردم ایران را برای پایداری نظام کاهش دهد.

حجت الاسلام خاتمی با بیان اینکه حس خودباوری و استقلال در سایه استقامت و پایداری مردم با آمریکا حاصل شد، یادآور شد: عدم وابستگی به شرق و غرب از دیگر پیشرفت های نظام اسلامی محسوب می شود.



نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه زنجان با اشاره به پیشرفت های نظام اسلامی در عرصه های هسته ای، نانوتکنولوژی، نظام و فضایی تصریح کرد: همه این پیشرفت ها در سایه تحریم حاصل شده است.



حجت الاسلام خاتمی با بیان اینکه گام های بلندی در زمینه خودکفایی و خود اتکایی برداشته شده است، افزود: حقوق بشر، بی حجابی و عدم وجود آزادی در جامعه تنها بهانه برای دشمنان نظام اسلامی و هیچ گاه این مسائل مهم ترین دلیل دشمنی ایادی استکبار با نظام اسلامی نبوده است.



وی رمز مخالفت آمریکا با نظام اسلامی را پایداری و ایمان مردم عنوان کرد و گفت: آمریکا و ایادی استکبار با اسلام مشکل دارد.



حجت الاسلام خاتمی با بیان اینکه در سایه مقاومت ملت ایران در حال حاضر آمریکا خواهان مذاکره با نظام اسلامی است، افزود: ایران در حال حاضر به قدرتی بزرگ در منطقه تبدیل شده است.

نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه زنجان، گفت: بیش از 35 سال از اعلام تحریم جهانی دولت مستكبر آمریكا علیه جمهوری اسلامی می گذرد و امروز فناوری هسته ای به بهانه ای تازه برای تشدید این ترفند كهنه تبدیل شده است.

حجت الاسلام خاتمی افزود: امروز با وجود تمام تحریم های كمرشكن غرب، جوانان و دانشمندان ایرانی به تمام فناوری های مورد نیاز داخلی كشور دست یافته اند و به شدت و سرعت در این مسیر در حركت هستند.

وی ادامه داد: تمام موفقیت ها و پیشرفت هایی كه در 35 سال گذشته نصیب نظام اسلامی و ملت ایران شده است، در سایه تحریم هایی بود كه استكبار جهانی بیش از پیش آن را تشدید كرد.

حجت الاسلام خاتمی با اشاره به سالروز شهادت آیت الله سید محمد باقر صدر افزود: وی تنها با دلیل تبلیغ دیدگاه های امام خمینی (ره) به شهادت رسید.