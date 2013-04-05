جالب ترین خاطره و عبرت نمایندگان از سال 91 / یکشنبه سیاه تلخ ترین خاطره مجلس در سال گذشته

به گزارش خبرنگار مهر، سال 91 در حالی سپری شد که خاطرات خوب و بدی را برای مردم و مسوولان به همراه داشت.

در مجلس نهم که آغازش در سال 91 بود و بیش از دو سوم نمایندگان آن نسبت به مجلس هشتم تغییر کرده بودند حوادثی اتفاق افتاد که برخی از آنها علی رغم اینکه در طول تاریخ انقلاب بی سابقه بوده است، به عنوان یک خاطره تلخ نیز در ذهن ملت ایران به جامانده است.

با طرح این دو پرسش که " جالب ترین خاطره شما از پارلمان در سال 91 چیست؟" و اینکه "چه عبرتی از سال 91 گرفتید؟" از نمایندگان مجلس شورای اسلامی نطرات آنها را در این خصوص جویا شدیم.

قادری: استیضاح روز یکشنبه مجلس تلخ ترین خاطره سال 91

جعفر قادری نماینده مردم شیراز در پاسخ به این سوال که جالب ترین ترین خاطره شما از پارلمان در سال 91 چیست گفت: تلخ ترین خاطره برای من روز استیضاح بود که پرخاش های زیادی در صحن علنی مجلس صورت گرفت.

وی همچنین در پاسخ به این سوال که چه عبرتی از سال 91 گرفتید اظهار داشت: مهمترین عبرت این بود که از خدا بخواهم عاقبت به خیر شوم.

پس گرفتن امضای نمایندگان سوال کننده از رئیس جمهور بعد از فرمایشات رهبری بهترین خاطره پارلمان

موسی الرضا ثروتی نماینده مردم بجنورد در خصوص جالب ترین خاطره اش از پارلمان در سال جاری گفت: بهترین خاطره برای من در سال 91 این بود که در موضوع سوال از رئیس جمهور وقتی رهبری فرمودند این اقدام تا اینجا خوب بوده و برای جلوگیری از سواستفاده دشمن دیگر ادامه پیدا نکند، همه سوال کنندگان از سوال خود انصراف دادند.

جعفرزاده: تلاش بیشتر برای رفع مشکلات مردم مهمترین عبرت از سال 91 است

غلامعلی جعفرزاده نماینده مردم رشت نیز حوادثی که در روزاستیضاح وزیر کار و امور اجتماعی اتفاق افتاد را تلخ ترین خاطره خود از مجلس در سال گذشته دانست و همچنین تلاش و کوشش برای رفع مشکلات مردم را مهمترین عبرتی دانست که از سال 91 گرفته است.

تاجگردون نماینده مردم گچساران نیز تلخ ترین خاطره خود را از پارلمان در سال 91 اتفاقات روز استیضاح مجلس خواند و در پاسخ به این سوال که چه عبرتی از سال 91 گرفته اید؟ گفت: مهمترین عبرت این بود که انسان هر جایی که هست روی اصول خودش با قی بماند.

بیراوند: مهمترین عبرت از سال 91 ایستادگی در مقابل تحریم و فشار دشمنان است

بهرام بیراوند نماینده مردم بروجرد جالب ترین و البته تلخ ترین خاطره خود را از پارلمان در سال 91 اتفاقات روز استیضاح شیخ الاسلامی خواند و در پاسخ به این سوال که چه عبرتی از سال 91 گرفتید گفت: مهمترین عبرت این است که اگر دشمنان بر جامعه دینی تسلط پیدا کنند مانند صحرای کربلا حتی به طفل 6 ماهه هم رحم نمیکنند و ما باید در مقابل فشارها و تحریم های دشمنان مقاومت کنیم.

کاتب: وحدت و انسجام نمایندگان در روز های آغازین مجلس جالب ترین خاطره است

غلامرضا کاتب نماینده مردم گرمسار در خصوص جالب ترین خاطره اش از پارمان در سال 91 گفت: شروع به کار مجلس نهم با یک انسجام و وحدت خاص جالبت ترین خاطره برای من در سال جاری بود.

کاتب همچنین تلخ ترین خاطره خود را در سال گذشته اتفاقات روز استیضاح خواند.

حسین نجابت نماینده مردم تهران همچنین حوادث روز یکشنبه مجلس و استیضاح وزیر کار، تعاون و امور اجتماعی را تلخ ترین خاطره خود از پارلمان در سال گذشته خواند.

وی در پاسخ به این سوال که چه عبرتی از سال 91 گرفتید گفت: پناه بردن به خدا از وسوسه های قدرت مهمترین عبرت است.

تابش: مهمترین عبرت محور قرار دادن قانون در همه امور است

محمدرضا تابش نماینده مردم یزد در خصوص مهمترین خاطره خود در سال 91 از پارلمان گفت: خاطره تلخ روز استیضاح که جایگاه و شخصیت نظام را مخدوش کرد و بی اعتمادی مردم را نیز بدنبال داشت هیچ گاه از اذهان فراموش نمی شود.

تابش در پاسخ به این سئوال که چه عبرتی از سال 91 گرفتید گفت: من از خیلی وقت پیش عبرت گرفتم که اگر از ابتدا محور کار قانون باشد حتی اگر قانون بد هم باشد سرانجام کار به سامان می رسد اما اگر قانون گریزی ملاک قرار بگیرد کشور به وضع کنونی دچار می شود.

سنایی: حد نصاب رسیدن تعداد نمایندگانبرای اولین بار پیش از آغار صحن علنی مجلس!

مهدی سنایی نماینده مردم نهاوند عضو کمیسیون امنیت ملی در خصوص جالبترین خاطره خود از پارلمان در سال 91 گفت: پایان مجلس هشتم ، شروع کار مجلس نهم و خداحافظی و دیدار برخی نمایندگان با یکدیگر یکی از خاطرات جالب در سال 91 بود و این اتفاقات نشان می داد مجلس نمادی از گذر عمر است.

سنایی همچنین به سه شنبه اولین روز کاری بعد ازاستیضاح وزیر کار و امور اجتماعی اشاره کرد و گفت: برای اولین بار نمایندگان با یک انرژی خاصی ساعت 7 و 30 دقیقه در صحن حاضر شدند و پیش از ساعت 8 تعداد نمایندگان به حد نصاب رسیده بود.

کامران: تناقض‌گویی های یک نماینده در دو استیضاح

حسن کامران نماینده مردم اصفهان تناقض گویی یک نماینده در دو اقدام مشابه یکی استیضاح وزیر ورزش که می گفت به خاطر مسائل اقتصادی به صلاح نیست و دیگری استیضاح وزیر کار که این فرد از آن حمایت می کرد را جالب ترین خاطره خود از پارلمان در سال 91 بیان کرد.

وی همچنین در پاسخ به این سئوال که چه عبرتی از سال 91 گرفتید گفت: مهمترین عبرت اینکه باید به فکر قیامت باشیم و اسیر باند ها و گردش کار معاملات برای پست و ریاست قرار نگیریم.

سید محمد بیاتیان نماینده مردم بیجار با بیان اینکه تلخ ترین خاطره برای من در مجلس روز استبضاح وزیر کار بود در پاسخ به این سئوال که چه عبرتی از سال 91 گرفتید گفت: لزوم وحدت و توجه هر چه بیشتر به فرمایشات رهبر معظم انقلاب و هشدارهای ایشان واجب است، چرا که کلام رهبری نوری است که اگر نصب العین قرار دهیم راه را گم نمی کنیم.

پزشکیان: اگر کارهای خلاف شرع و اخلاق و قانون انجام ندهیم مشکلی نخواهیم داشت

سید امیرحسین قاضی زاده نماینده مردم مشهد در خصوص عبرتی که خود از سال 91 گرفته است اظهار داشت: مهمترین عبرت این است، بجز آنهایی که از اصول و موازین کامل برخوردار هستند وشناسنامه کامل و روشنی دارند به کسی دیگر نباید به راحتی اعتماد کرد.

بهروز نعمتی نماینده مردم اسدآباد نعمتی در پاسخ به این سئوال که چه عبرتی از سال 91 گرفتید گفت: همه مسئولان باید زیر چتر ولایت فقیه برای مشکل گشایی مردم هم قسم شویم.

مسعود پزشکیان نماینده مردم تبریز نیز در خصوص عبرتی که از سال 91 گر گرفته است گفت: اگر ما عبرت بگیریم دیگر کارهای خلاف شرع، اخلاق و قانون انجام ندهیم دیگر مشکلی نخواهیم داشت.