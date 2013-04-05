گردشگران با طبیعت ایلام مهربان بودند

رضا احمدی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: دوستداران طبیعت در تعطیلات نوروزی امسال همگام با مأمورین حفاظت از منابع طبیعی استان برای صیانت از عرصه های جنگلی تلاش کردند.

وی افزود: مردم خوب و فهیم استان وهمچنین کارشناسانی که در اداره کل منابع طبیعی استان ایلام مشغول به فعالیت بودند زمینه ای را فراهم کنند که با اجرای طرح های اساسی سازمان جنگل ها در استان یک میلیون هکتار جنگل دراستان داشته باشیم.

وی اضافه کرد: تعامل خوب بین مردم ومسئولین باعث شده که استفاده صحیح ومناسب و اصولی ازاین مواهب طبیعی و خدادادی در استان به عمل بیاید ومردم خوب ما درطول ایام تعطیلات و خارج ازآن از این مواهب طبیعی استفاده می کنند.

رضا احمدی ادامه داد: مردم ما به یک ارتقاء علمی ازلحاظ برخورد با طبیعت واستفاده صحیح و اصولی ازاین منابع دست پیدا کردند و زمینه ای فراهم شد که در ایام تعطیلات با اکیپ های گشت زنی که گذاشتیم بیش از 22 مورد اکیپ گشت زنی درسطح استان فعال کردیم.

وی اظهار داشت: در طول این ایام نه تنها مورد تخلفی به صورت حاد دربین ما وهمکاران گزارش نشد بلکه مردم ما دریک سطحی بالاتر از آنچه انتظار داریم ازاین مواهب طبیعی وخدادادی استفاده ی مرغوب ومنطقی به عمل آوردند که جای تقدیر وتشکر دارد.