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۱۶ فروردین ۱۳۹۲، ۱۵:۰۴

مرادی خبر داد:

نقشه 500 هزار هکتار از منابع ملی لرستان در سیستم کاداستر ثبت شد

نقشه 500 هزار هکتار از منابع ملی لرستان در سیستم کاداستر ثبت شد

خرم آباد - خبرگزاری مهر: مدیر کل ثبت اسناد و املاک استان لرستان از ثبت نقشه 500 هزار هکتار از منابع ملی لرستان در سیستم کاداستر خبر داد.

محسن مرادی در گفتگو با خبرنگار مهر به فعالیتهای یکسال گذشته این اداره کل اشاره کرد و اظهار داشت: کار جانمایی بیش از 500 هزار هکتار منابع ملی طی سال 91 در این استان صورت گرفته است.

وی ادامه داد: این فعالیت در راستای حفظ و صیانت از اموال دولتی و همچنین اجرای دولت الکترونیک در استان صورت گرفته است.

مدیر کل ثبت اسناد و املاک استان لرستان یادآور شد: در این زمینه تاکنون نقشه بیش از 520 هزار هکتار از منابع ملی در سطح استان لرستان را در سیستم کاداستر وارد بانک جامع اطلاعات استان شده است.

مرادی افزود: همچنین اسناد 25 هزار و 186 هکتار از منابع ملی استان در سال گذشته به صورت سند کاداستری صادر شده است.

کد مطلب 2026049

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