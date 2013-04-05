نقشه 500 هزار هکتار از منابع ملی لرستان در سیستم کاداستر ثبت شد

محسن مرادی در گفتگو با خبرنگار مهر به فعالیتهای یکسال گذشته این اداره کل اشاره کرد و اظهار داشت: کار جانمایی بیش از 500 هزار هکتار منابع ملی طی سال 91 در این استان صورت گرفته است.
وی ادامه داد: این فعالیت در راستای حفظ و صیانت از اموال دولتی و همچنین اجرای دولت الکترونیک در استان صورت گرفته است.
مدیر کل ثبت اسناد و املاک استان لرستان یادآور شد: در این زمینه تاکنون نقشه بیش از 520 هزار هکتار از منابع ملی در سطح استان لرستان را در سیستم کاداستر وارد بانک جامع اطلاعات استان شده است.
مرادی افزود: همچنین اسناد 25 هزار و 186 هکتار از منابع ملی استان در سال گذشته به صورت سند کاداستری صادر شده است.
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