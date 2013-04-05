  1. استانها
  2. اردبیل
۱۶ فروردین ۱۳۹۲، ۱۵:۲۳

زاهد:

نیر میزبان 350 هزار مسافر نوروزی بود/ رشد 10 درصدی گردشگران

نیر میزبان 350 هزار مسافر نوروزی بود/ رشد 10 درصدی گردشگران

نیر – خبرگزاری مهر: فرماندار نیر گفت: تا روز جمعه به عنوان آخرین روز تعطیلات نوروزی 350 هزار مسافر و گردشگر داخلی از این شهرستان دیدن کردند.

به گزارش خبرنگار مهر، میر فخر الدین زاهد ظهر جمعه در جمع اعضا ستاد تسهیلات نوروزی این شهرستان تصریح کرد: این رقم رشد 10 درصدی آمار مسافرتها به این شهرستان را در مقایسه با سال گذشته نشان می دهد.

وی با بیان اینکه نیر از جمله شهرستانهای پرتردد و مسافر پذیر در تعطیلات نوروزی امسال بوده است، تاکید کرد: وجود مناطق ممتاز گردشگری و آب و هوای مساعد دلیل عمده مسافران در انتخاب این شهرستان به عنوان مقصد گردشگری است.

زاهد با اشاره به ترافیک جاده اردبیل – نیر در طی تعطیلات نوروزی یادآور شد: بطوریکه تنها در روز 13 به در نزدیک به 10 هزار گردشگر به این شهرستان و بویژه منطقه نمونه گردشگری بولاغلار سفر کردند.

وی از آغاز برنامه ریزی های برای سفرهای تابستانی خبر داد و افزود: توسعه زیرساختهای مناطق گردشگری می تواند صنعت توریسم را در این منطقه متحول کند.

فرماندار نیر خواستار توجه ویژه مسئولان مرتبط به توسعه پروژه های عمرانی گردشگری این منطقه شد و افزود: شهرستان نیر این قابلیت را دارد که صنعت توریسم را به یکی از منابع کلان درآمدی خود تبدیل کند.

کد مطلب 2026063

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها