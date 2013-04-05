نیر میزبان 350 هزار مسافر نوروزی بود/ رشد 10 درصدی گردشگران

به گزارش خبرنگار مهر، میر فخر الدین زاهد ظهر جمعه در جمع اعضا ستاد تسهیلات نوروزی این شهرستان تصریح کرد: این رقم رشد 10 درصدی آمار مسافرتها به این شهرستان را در مقایسه با سال گذشته نشان می دهد.

وی با بیان اینکه نیر از جمله شهرستانهای پرتردد و مسافر پذیر در تعطیلات نوروزی امسال بوده است، تاکید کرد: وجود مناطق ممتاز گردشگری و آب و هوای مساعد دلیل عمده مسافران در انتخاب این شهرستان به عنوان مقصد گردشگری است.

زاهد با اشاره به ترافیک جاده اردبیل – نیر در طی تعطیلات نوروزی یادآور شد: بطوریکه تنها در روز 13 به در نزدیک به 10 هزار گردشگر به این شهرستان و بویژه منطقه نمونه گردشگری بولاغلار سفر کردند.

وی از آغاز برنامه ریزی های برای سفرهای تابستانی خبر داد و افزود: توسعه زیرساختهای مناطق گردشگری می تواند صنعت توریسم را در این منطقه متحول کند.

فرماندار نیر خواستار توجه ویژه مسئولان مرتبط به توسعه پروژه های عمرانی گردشگری این منطقه شد و افزود: شهرستان نیر این قابلیت را دارد که صنعت توریسم را به یکی از منابع کلان درآمدی خود تبدیل کند.