زوارکشی آسیب اجتماعی را به دنبال دارد/ 70 درصد زائران در ردیف چهار دهک پایین جامعه

به گزارش خبرنگار مهر، امیرحسین قاضی‌زاده ظهر جمعه در نشستی خبری اظهار کرد: زوارکشی آسیب اجتماعی را به دنبال دارد و ضروری است با ساخت اقامتگاه های ارزان قیمت با این پدیده مقابله کرد.

عضو مجمع نمایندگان خراسان‌رضوی افزود: در حال حاضر هزینه‌ های بالای اسکان سبب توسعه مکان‌های نامناسب و غیراستاندارد و پدیده زوارکشی شده است.

قاضی زاده با تاکید بر اینکه پایتخت معنوی نیازمند 200 هزار تخت برای اسکان زائران است، گفت: با برنامه‌ریزی و کمک مالیاتی باید شرایط حضور مردم را برای ساخت اماکن اقامتی فراهم کرد.

وی اظهار کرد: حضور 40 میلیون زائر تا سال 1404 هدفگذاری شده و در این راستا باید مکان‌های اقامتی به گونه‌ای باشد که زائران با مبلغ اندکی بتوانند در مشهد اسکان یابند.

عضو مجمع نمایندگان خراسان‌رضوی با اشاره به اینکه 70 درصد زائران در ردیف چهار دهک پایین جامعه هستند، گفت: در سال 85 مطالعه‌ای مبنی بر حضور زائر در مشهد مقدس انجام شد که نشان می‌داد 70 درصد زائران علی ابن موسی الرضا (ع) جزء چهار دهک پایین جامعه محسوب می‌شوند.

نماینده مردم مشهد و کلات در مجلس شورای اسلامی بیان کرد: هم اکنون اقداماتی برای اسکان زائران انجام شده اما این اقدامات هنوز هم کافی نبوده و برنامه‌ریزی برای هشت هزار تخت پاسخگوی حجم عظیم زائران نیست.