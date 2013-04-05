انتخابات آزاد يكي از ارزشهاي انقلاب و نظام است

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام مهدي عربپور در جمع ناظرين و اعضاي هيأت نظارت برانتخابات شهرستان بافت با بيان اين مطلب اظهارداشت: پس ازپيروزي شکوهمند انقلاب اسلامي تقربيا بيش از 30 انتخابات برگزار شده است که مردم ايران با آزادي تمام دراين انتخابات حاضرشده و آزادانه راي خود را به‌صندوق انداختند.



عربپور بيان كرد: در اين مدت دشمن تمامي سعي خود را به کارداشته تابتواند خللي به اين امر وارد کند اما تابه‌ امروز مديريت خوب مسئولان و هوشياري مردم نقشه هاي آنان را خنثي كرده است.



وي در اين خصوص افزود: دشمن درانتخابات سال88تمامي امکانات خود را به کار انداخت و فتنه انگيزي كرد و عده اي نيز غفلت كردند و خود را بازيچه دست دشمن نموده و اکنون نيزحرکاتي براي اينکه مردم درانتخابات سال آينده شرکت نکنندنيز دست به کارشده است.



مديرکل تبليغات اسلامي کرمان در ادامه به چند نکته پيرامون انتخابات اشاره كرد و بيان داشت: اول‌بايد بصيرت و آگاهي لازم به مردم داده شود،دوم وضعيت موجوددرجامعه اصلاح شودوسوم اينکه فرمايشات مقام معظم رهبري بعنوان سبکان دار اين نظام سرلوحه کارمسئولان و مردم قرارگيرد.



اين مسئول همچنين افزود: در برگزاري انتخابات دستگاههايي زيادي براين امرنظارت مي کنند و مي توان گفت تقلب در انتخابات محال است.



وي با اشاره به برگزاري انتخابات سال آينده به ناظران اين نکته را گوشزد کرد: که شما بعنوان معتمدمردم بايست امانتدارخوبي باشيد و ازهر رأي که به صندوق انداخته مي شود به خوبي محافظت نماييد و اين امانت رابه اهلش بسپاريد.

