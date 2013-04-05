بیش از 332 هزار مسافر نوروزی از جاذبه های تفریحی رفسنجان بازدید کردند

عباس فتحی پور در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به بازدید بیش از 155 هزار گردشگر از بقاع متبرکه و جاذبه های طبیعی رفسنجان اظهار داشت: امامزاده سید جلال الدین(ع)، امامزاده ابراهیم(ع)، امامزاده رضا(ع)، تپه های تاریخی, غار میرزا، سنگ نگاره ها و صخره ها و روستاهای اودرج، داوران، دره در، راویز و قلعه آناهیتا در خنامان پذیرای این گردشگران بودند.

وی با بیان اینکه توسعه اقامتگاهها در این مناطق علت رشد بازدید از این اماکن بوده است، بیان کرد: اطلاع رسانی سازمان میراث فرهنگی از مناطق گردشگری و آثار تاریخی این شهرستان دلیل دیگر بر افزایش مسافران نوروزی امسال بود.

فتحی پور به بازدید مسافران نوروزی از آثار تاریخی شهرستان اشاره کرد و خاطرنشان کرد: بیش از 146 هزار مسافر نوروزی از آثار تاریخی شهرستان رفسنجان از جمله کاروانسرای شاه عباسی، خانه و یخدان حاج آقا علی، بادگیر و دروازه شهر بازدید کردند.

وی یادآور شد: بازدید از این آثار نسبت به نوروز سال گذشته 22 درصد رشد داشته است و تا 16 فروردین نیز احتمال می رود بیش از 15 هزار مسافر دیگر از این جاذبه ها دیدن کنند.

رئیس اداره میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری رفسنجان آمار اسکان مسافران نوروزی در مدارس، مهمانسراها و هتلهای شهرستان در ایام نوروز را بیش از 36 هزار نفر اعلام کرد.

