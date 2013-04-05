بی بصیرتی جریان انقلاب را به انحراف می کشاند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید محسن محمودی در خطبه های نماز جمعه ورامین پس از توصیه خود و نمازگزاران به رعایت تقوای الهی با اشاره به فرمایشی از مولای متقیان حضرت علی(ع) گفت: روش پرهیزگاری بهره گرفتن از مهلت دنیا و سرمایه اندوزی برای کوچ کردن به آخرت است، انسان با تقوا از مهلت چند روزه دنیا برای جمع آوری توشه آخرت بهره می برد، افراد با تقوا به فکر زاد و راحله هستند.

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی شهرستانهای استان تهران در ادامه به ایام شهادت حضرت زهرا(س) اشاره کرد و گفت: یکی از سرمایه های ارزشمند جهان تشیع خطبه فدکیه حضرت زهرا(س) است، این خطبه را در ایام فاطمیه حداقل یک بار در ماه مطالعه کنید و ببینید دختر پیامبر(ص) در آن شرایط حساس چه فرمودند و انتظارشان از امت اسلامی چه بوده است.

وی ادامه داد: این بزرگوار نسبت به انحراف و دوری از امامت و ولایت هشدار دادند، امروز تمام فجایع تلخ که گریبانگیر جهان اسلام و بشریت است به دلیل همان انحرافات صدر اسلام و پس از رحلت پیامبر(ص) است.

حجت الاسلام محمودی تصریح کرد: در قرآن آمده است "آیا اگر او نیز بمیرد یا كشته شود، شما به گذشتگان خود باز می شوید؟" زمانی که خداوند تبارک و تعالی پیامبرش را ملکوت اعلی فرستاد، در میان اصحاب نفاق ظاهر شد، حضرت زهرا(س) این نفاق را به خار تشبیه نمودند.

وی اضافه کرد: پس از رحلت پیامبر(ص)، حضرت علی(ع) را خانه نشین کردند، حق ایشان را غصب کردند و انواع تبلیغات تخریبی را علیه ایشان به کار گرفتند تا فرومایگان گمنام به میدان آمدند.

نهضت مشروطه را علما و رهبران دینی رقم زدند

امام جمعه موقت ورامین یادآور شد: نهضت مشروطه را نیز علما و رهبران دینی رقم زدند، اما زمانی که مشروطه به ثمر نشست فرصت طلبها بر مسند نشستند و شرایطی را ایجاد کردند که یک مجتهد جامع الشرایط مرحوم آیت الله شیخ فضل الله نوری را بالای دار بردند و آن انحراف تاریخی را در مشروطه ایجاد کردند.

وی افزود: اگر هوشیار و بیدار نباشیم و بصیرت و بیداری خود را حفظ نکنیم، فرصت طلبان و منحرفان میدان دار معرکه انقلاب اسلامی می شوند و جریان انقلابی را به انحراف می کشانند.

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی شهرستانهای استان تهران تصریح کرد: همان طور که پس از رحلت پیامبر(ص) کاری کردند که ابوسفیان بالای قبر حمزه سیدالشهدا(ع) آمد و گفت "ای حمزه برخیز و ببین اسلامی که دیروز برایش می جنگیدی امروز مانند توپ دست به دست بچه های ما می شود"، بله این انحراف بزرگ معاویه و خاندان بنی امیه را به قدرت رساند.

وی در ادامه با اشاره به سالروز شهادت شهید آیت الله سید محمد باقر صدر و خواهر گرامی ایشان بنت الهدی که مظلومانه در زندانهای رژیم بعثی به شهادت رسیدند و شهیدان صیاد شیرازی و شهید آوینی بیان داشت: شهید صیاد شیرازی رشادتهای فراوانی در جبهه های جنگ حق علیه باطل به نمایش گذاشت، شهید مرتضی آوینی نیز هنر را در خدمت انقلاب اسلامی به کار گرفت.

حجت الاسلام محمودی ادامه داد: شهید آوینی نشان داد که می توان هنر را در خدمت اسلام و دین به کار گرفت، امروز ما نیز در سطح منطقه ورامین برای پاسداشت ارزشهای دینی و انقلابی و ملی خود نیازمند حرکتهای جدی تر هستیم، به خصوص در این منطقه که منطقه حماسه 15 خرداد است و ارزشهای انقلابی و دینی منحصر به فرد دارد نیازمند هنرنمایی هنرمندان هستیم.

هنرمندان سعی کنند مانند آوینی ها جاودانه بمانند

وی بیان کرد: هنرمندان سعی کنند مانند آوینی ها جاودانه بمانند، مبادا به اسم هنر به ترویج موسیقیهای مبتذل و بی حجابی و برهنگی شویم که این اعمال عین بی هنری است.

امام جمعه موقت ورامین با اشاره به 18 فروردین، روز سلامت و بهداشت جهانی گفت: توجه به سلامتی و رعایت اصول بهداشتی یکی از سفارشات اکید اسلامی است، منشأ برخی از بیماریهای موجود امروزی از بی توجهی به اصول اخلاقی و دینی است، اگر امروز ایدز سلامتی بشر را تهدید می کند به دلیل رفتارهای سخیف و حیوانی انسانهاست.

وی اضافه کرد: زمانی که به اسم آزادی تمام حد و مرزها شکسته می شود و اختلاط های ناصواب ترویج می شود باید منتظر عواقب آن نیز در عرصه های روحی و جسمی بود، برای رعایت اصول بهداشتی و سلامتی باید پایبند به اسلام باشیم.

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی شهرستانهای استان تهران عنوان داشت: اگر از نظر اسلام شراب خواری، سیگار، قلیان، مواد مخدر، لهو و لعب و... اشکال دارد بابت ضررهای روحی و جسمی آنها است، از راه های حفظ سلامت بشر انس با قرآن است.

ملت ایران هرگز دست از مبارزه با آمریکا برنخواهد داشت

وی با اشاره به 20 فروردین و سالروز قطع رابطه ایران با آمریکا گفت:آمریکا در طول دوران حیات سیاسی خود ملل مختلف را به بردگی گرفته است، اما امام(ره) با حمایت مردم انقلابی ایران، شاخ آمریکا را شکست و ابهت پوشالی آن را فرو ریخت، امروز آمریکا زمین گیر شده است و ملت ایران افتخار می کند در خط مقدم مبارزه با آمریکا قرار دارد و هرگز دست از مبارزه با آمریکا برنخواهد داشت.

امام جمعه موقت ورامین افزود: طبق منطق امام(ره) و مقام معظم رهبری ما در برابر نظام سلطه تا آخر ایستاده ایم و تا روزی که خوی سلطه گری در آمریکاییها باشد رابطه ای با آن کشور نخواهیم داشت.

هرگونه مذاکره ای با توجه به رسمیت شناختن حقوق هسته ای ملت ایران امکان پذیر است

وی سپس با اشاره به روز ملی فناوری هسته ای گفت: امروز دور دوم مذاکرات آلماتی برگزار می شود، نگرانی اصلی غربیها از سلاح هسته ای نیست، از پیشرفت ملت ایران است، ملت ایران با اقتدار و در لبیک به فرمایشات رهبری اعلام می دارند، هرگونه مذاکره ای با توجه به رسمیت شناختن حقوق هسته ای ملت ایران امکان پذیر است و ملت بزرگ ایران ذره ای از مواضع خود در بحث حقوق هسته ای کوتاه نخواهد آمد.