ملت ایران از پیچ و خم های مسیر پیش رو عبور می کند

به گزارش خبرگزاری مهر، علی اکبر صالحی وزیر امور خارجه کشورمان بمناسبت سال جدید در دیدار با مدیران و کارشناسان و کارمندان وزارت امور خارجه به اجمال اهمیت مأموریت وزارت امور خارجه در سال جدید را مورد توجه قرار داد.

صالحی با گرامیداشت یاد امام خمینی بعنوان احیاگر دین در قرن اخیر، امتزاج سال نو و ایام فاطمیه را اتفاقی مبارک خواند و ضمن تسلیت این ایام اظهار امیدواری کرد که درسها و زندگی سراسر نور و معنای ائمه اطهار چراغ راه حرکت در سال جدید باشد.

وزیر امور خارجه کشورمان با تشکر از مقام معظم رهبری به دلیل نامگذاری این سال تحت عنوان حماسه سیاسی و اقتصادی، اقدامات و فشارهای دشمن در سال گذشته با هدف انزوای کشورمان را مورد اشاره قرار داد و با بیان نمونه هایی از نقش آفرینی مثبت کشورمان در حفظ صلح و ثبات منطقه ای، برگزاری با شکوه و موفقیت آمیز اجلاس عدم تعهد را در تهران ثمره توکل به خدا و تلاش جمعی همه دست اندرکاران بخصوص مجموعه وزارت امور خارجه دانست.

صالحی با اشاره به چالشهاي پیش روی جمهوری اسلامی ایران اظهار داشت که ملت ایران در سال جدید با همین روحیه و اراده و به مدد لطف الهی و عنایت اهل بیت(ع) از همه پیچ و خم های مسیر پیش رو عبور خواهد کرد و اظهار امیدواری کرد که موفقیتهای بیشتری درعرصه سیاسی و اقتصادی نصیب کشورمان شود.