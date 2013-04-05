به گزارش خبرنگار مهر، خدیجه جعفری اصل بعد از ظهر جمعه در دیدار با جمعی از بانوان فرهیخته استان اردبیل اضافه کرد: چرا که دشمنان انقلاب و نظام از این دو اصل و شاخص مهم همیشه در ترس و واهمه بوده است.

وی مشارکت حداکثری در انتخابات آینده را مهمترین هدف تحقق حماسه سیاسی عنوان کرد و یادآور شد: بی شک در این انتخاب نیز ملت با بصیرت و توانمندی تصمیمی را می‌گیرند که به نفع جامعه و آینده انقلاب اسلامی باشد.

مدیر کل امور بانوان و خانواده استانداری اردبیل همچنین با اشاره به نقش بانوان به عنوان محور خانواده در خلق حماسه اقتصادی تاکید کرد: نباید از نظام خانواده در تحقق این حماسه ملی غافل شد.

وی خواستار مشارکت همه جانبه خانواده‌ها در تحقق حماسه اقتصادی و توانمندی اقتصادی کشور شد و ادامه داد: باید به اصول و ارزش‌های سیاسی و اقتصادی پایبند بوده و نگذاریم این اصول اساسی و زیر‌بنایی به اشکال مختلف زیر پا گذاشته شود.

جعفری اصل با تاکید بر اینکه حماسه سیاسی و اقتصادی می‌تواند اقتدار بین‌المللی کشور را توان و شتاب مضاعف ببخشد، عنوان کرد: خلق این حماسه دشمنان را در رسیدن به اهداف شومشان ناکام گذاشته و بار دیگر صلابت جهانی و بین‌المللی جمهوری اسلامی را به رخ جهانیان خواهد کشید.