احمد رضایی در گفتگو با خبرنگار مهر، عنوان داشت: انتظار ما این است که مسئولان از هیئت کشتی قم در امیر استعدادیابی و همچنین برگزاری پیکارهای مهم این رشته در قم حمایت کنند تا کشتی برای ورزش قم و کشور افتخار آفرینی کند.

وی یکی از مهمترین رقابت هایی که در سال های اخیر به میزبانی قم برگزار شده را جام یادگار امام نام برد و در ادامه تصریح کرد: مسابقات بین المللی کشتی فرنگی جام یادگار امام در طول هشت دوره گذشته به بهترین شکل به میزبانی قم برگزار شده و خوشبختانه از هر نظر در امر برگزاری این مسابقات نمونه و شایسته بوده ایم.

به قم به عنوان یکی از استان‌های موفق در کشتی کشور نگاه می‌شود

دبیر هیئت کشتی استان قم افزود: همواره حمایت‌های فدراسیون کشتی و اداره كل ورزش و جوانان استان از قم بسیار خوب و به موقع بوده است و حضور کشتی قم در نگاه ویژه فدراسیون کشتی نیز نشان می دهد که به قم به عنوان یکی از استان های پیشرفته و موفق در کشتی کشور نگاه می شود.

وی ابراز کرد: با توجه به اینکه رقابت های مهمی در سال جاری پیش رو داریم کشتی گیران قمی دائم در اردو هستند و زیر نظر مربیان پرتلاش کشتی قم حتی در تعطیلات نوروز برای حضور موفق در پیکارهای انتخابی تیم های ملی کشتی آزاد و فرنگی آماده شده اند.

رضایی عنوان داشت: عملا زمان زیادی به برگزاری این مسابقات نداریم و شرایط برگزاری رقابت های انتخابی تیم ملی در این دوره بسیار حساس تر است زیرا مسابقات قهرمانی آسیا و قهرمانی جهان را پیش رو داریم و امید زیادی داریم که در هر دو رشته کشتی گیران ما عضو تیم های ملی باشند.

كشتي يكي از ورزش‌هاي پرمدال قم در ميادين برون مرزي سال 91

وی عنوان داشت: در سال قبل کشتی یکی از رشته های موفق ورزشی قم در میادین داخلی و برون مرزی بود و کسب شش مدال بین المللی، آسیایی و جهانی، مدال های رنگارنگ از مسابقات قهرمانی کشور و حضور در لیگ برتر از جمله مهمترین موفقیت های کشتی قم به شمار می رود که قطعا در سال جدید به شکل بهتر و وسیع تری ادامه خواهد داشت.

دبیر هیئت کشتی استان قم در ادامه به وضعیت کشتی قم در چهار سال گذشته اشاره کرد و یاد آور شد: این هیئت با تلاش دسته جمعی تمامی بخش های پرتلاش و فعال خود سعی کرده است در چارچوب معینی خواسته های فدراسیون کشتی، اداره کل ورزش و جوانان و همچنین علاقمندان به ورزش کشتی قم را تامین کند.

وی اظهار داشت: شاهد موفقیت های بسیار ارزنده ای از کشتی قم در عرصه رقابت های لیگ و قهرمانی کشور و همچنین میادین مهم برون مرزی بوده ایم و به نظر می‌رسد قم همچنان این ظرفیت را دارد که در کشتی به یکی از رشته های پرمدال تبدیل شود.

