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۱۶ فروردین ۱۳۹۲، ۱۸:۲۵

زمانیان خبر داد:

نرم افزار "تفاوت راه" در رابطه با سبک زندگی در دانشگاه لرستان تهیه شد

نرم افزار "تفاوت راه" در رابطه با سبک زندگی در دانشگاه لرستان تهیه شد

خرم آباد - خبرگزاری مهر: رئیس دانشگاه لرستان از تهیه و تدوین نرم افزار "تفاوت راه" در رابطه با سبک زندگی ایرانی - اسلامی در این دانشگاه خبر داد.

حسن زمانیان در گفتگو با خبرنگار مهر به فعالیتهای انجام شده در راستای تبیین منویات رهبری در دانشگاه لرستان اشاره کرد و بیان داشت: دانشگاه لرستان تنها دانشگاهی بوده که توانسته است براساس نامگذاری سال "تولید ملی و حمایت از کار و سرمایه ایرانی" در عرصه اقتصادی گفتمان ساز شده و در دانشگاههای کشور برنامه ای در سطح ملی ترتیب دهد.

وی ادامه داد: یکی از دغدغه های مقام معظم رهبری اصلاح سبک زندگی بر اساس معیارهای اسلامی است و دانشگاه لرستان در سطح ملی توانست با فرهنگ سازی در این راستا به فعالیت هایی مختلفی در این حوزه بپردازد.

رئیس دانشگاه لرستان به برخی از این فعالیتها اشاره کرد و بیان داشت: تهیه و تدوین نرم افزار "تفاوت راه" که به اصلاح سبک زندگی به خصوص در زمینه اسراف در جامعه اشاره دارد از جمله این فعالیت ها بوده است.

زمانیان برگزاری نمایشگاه تخصصی نهج البلاغه، تهیه و تدوین نماهنگ "تحریم" و انتشار نشریه "بشری"، برگزاری همایش بازشناسی سبک زندگی اقتصادی اسلامی در سیره علوی و ... را از جمله دیگر فعالیتهای انجام شده برشمرد.

کد مطلب 2026169

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