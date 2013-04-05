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۱۶ فروردین ۱۳۹۲، ۱۸:۲۹

تلخابی در گفتگو با مهر:

مدال آوری از مسابقات کشوری بدنسازی و پرورش اندام را هدف اصلي سال 92 قرار داده‌ایم

مدال آوری از مسابقات کشوری بدنسازی و پرورش اندام را هدف اصلي سال 92 قرار داده‌ایم

قم - خبرگزاری مهر: رئیس هیئت بدنسازی و پرورش اندام استان قم مدال آوری از مسابقات لیگ و قهرمانی کشور را مهمترین هدف این هیئت در سال 92 عنوان کرد.

مجید تلخابی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به مهمترین برنامه های این هیئت در سال حماسه سیاسی و حماسه اقتصادی، تصریح کرد: کسب مدال از رقابت های لیگ و قهرمانی کشور در تمام رشته ها اعم از پاورلیفتینگ، لیفت، قوی ترین مردان، پرس سینه، مردان آهنین، پرورش اندام و بدنسازی مهمترین اولویت اين هيئت ورزشي در سال جاری خواهد بود.

سال 91 سال موفقي براي ورزش بدنسازي و پرورش اندام قم بود

وی در ادامه با اشاره به تلاش برای افزایش جمعیت ورزشکار سازمان یافته این هیئت در سال جاری، بیان داشت: ورزشکاران این هیئت در سال قبل توانستند با حضور در مسابقات مختلف و اعزام به مسابقات برون مرزی، سال بسیار موفقی را برای ورزش بدنسازی و پرورش اندام قم رقم زند.

رئیس هیئت بدنسازی و پرورش اندام استان قم بیان داشت: همچنین هیئت ما امسال قصد برگزاری چندین دوره کلاس‌های علمی، تخصصی و پزشکی را دارد تا نیازهای علمی و تخصصی ورزشکاران را از نظر علوم ورزشی و پزشکی تمام رشته های زیر مجموعه خود برآورده کند.

وی با اشاره به کسب عنوان‌های قهرمانی استانی و کشوری توسط ورزشکاران قمی در سال قبل، ادامه داد: تمام ورزشکاران تحت پوشش این هیئت توانمندی و قابلیت‌های فراتر از شهرستان و استان و استعداد کسب عنوان‌های برتر کشوری را دارند و بر همین اساس این هیئت در سال جدید تمام توان خود را برای کسب سکوهای قهرمانی کشور بکار می گیرد.

افزایش توان و سطح علمی ورزشکاران قمی با برگزاري كلاس‌هاي آموزشي

تلخابی عنوان کرد: در راستای افزایش توان و سطح علمی ورزشکاران قمی، کلاس‌های آموزشی مختلفی در سال جدید در قم برگزار می‌شود که این امر بر دستیابی هیئت ورزش های پرورش اندام و بدنسازی استان قم به سکوهای قهرمانی کشور سرعت خواهد بخشید.

رئیس هیئت بدنسازی و پرورش اندام استان قم تصریح کرد: ما یکی از مهمترین برنامه های خود را میزبانی از مسابقات مهم کشوری قرار داده ایم و به همین منظور در روزهای پایانی سال 91 میزبان مسابقات لیفت قهرمانی کشور نیز بودیم و می خواهیم در سال جدید نیز مسابقات قهرمانی کشور در چند رشته ورزشی در قم برگزار ‌شود.

وی در پایان اظهار داشت: رشته های پاورلیفتینگ، لیفت، قوی ترین مردان، پرس سینه، مردان آهنین، پرورش اندام و بدنسازی به خودباوری لازم رسیده و مطمئناً در آینده‌ای نه چندان دور شاهد درخشش خیره‌کننده ورزشکار‌کاران قمی در رقابت‌های کشوری و بین‌المللی خواهیم بود.
 

کد مطلب 2026173

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