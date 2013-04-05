مجید تلخابی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به مهمترین برنامه های این هیئت در سال حماسه سیاسی و حماسه اقتصادی، تصریح کرد: کسب مدال از رقابت های لیگ و قهرمانی کشور در تمام رشته ها اعم از پاورلیفتینگ، لیفت، قوی ترین مردان، پرس سینه، مردان آهنین، پرورش اندام و بدنسازی مهمترین اولویت اين هيئت ورزشي در سال جاری خواهد بود.

سال 91 سال موفقي براي ورزش بدنسازي و پرورش اندام قم بود

وی در ادامه با اشاره به تلاش برای افزایش جمعیت ورزشکار سازمان یافته این هیئت در سال جاری، بیان داشت: ورزشکاران این هیئت در سال قبل توانستند با حضور در مسابقات مختلف و اعزام به مسابقات برون مرزی، سال بسیار موفقی را برای ورزش بدنسازی و پرورش اندام قم رقم زند.

رئیس هیئت بدنسازی و پرورش اندام استان قم بیان داشت: همچنین هیئت ما امسال قصد برگزاری چندین دوره کلاس‌های علمی، تخصصی و پزشکی را دارد تا نیازهای علمی و تخصصی ورزشکاران را از نظر علوم ورزشی و پزشکی تمام رشته های زیر مجموعه خود برآورده کند.

وی با اشاره به کسب عنوان‌های قهرمانی استانی و کشوری توسط ورزشکاران قمی در سال قبل، ادامه داد: تمام ورزشکاران تحت پوشش این هیئت توانمندی و قابلیت‌های فراتر از شهرستان و استان و استعداد کسب عنوان‌های برتر کشوری را دارند و بر همین اساس این هیئت در سال جدید تمام توان خود را برای کسب سکوهای قهرمانی کشور بکار می گیرد.

افزایش توان و سطح علمی ورزشکاران قمی با برگزاري كلاس‌هاي آموزشي

تلخابی عنوان کرد: در راستای افزایش توان و سطح علمی ورزشکاران قمی، کلاس‌های آموزشی مختلفی در سال جدید در قم برگزار می‌شود که این امر بر دستیابی هیئت ورزش های پرورش اندام و بدنسازی استان قم به سکوهای قهرمانی کشور سرعت خواهد بخشید.

رئیس هیئت بدنسازی و پرورش اندام استان قم تصریح کرد: ما یکی از مهمترین برنامه های خود را میزبانی از مسابقات مهم کشوری قرار داده ایم و به همین منظور در روزهای پایانی سال 91 میزبان مسابقات لیفت قهرمانی کشور نیز بودیم و می خواهیم در سال جدید نیز مسابقات قهرمانی کشور در چند رشته ورزشی در قم برگزار ‌شود.

وی در پایان اظهار داشت: رشته های پاورلیفتینگ، لیفت، قوی ترین مردان، پرس سینه، مردان آهنین، پرورش اندام و بدنسازی به خودباوری لازم رسیده و مطمئناً در آینده‌ای نه چندان دور شاهد درخشش خیره‌کننده ورزشکار‌کاران قمی در رقابت‌های کشوری و بین‌المللی خواهیم بود.

