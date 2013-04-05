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۱۶ فروردین ۱۳۹۲، ۱۸:۴۸

سعیدی:

یک میلیون نفر از جاذبه های گردشگری شهرستان کرمان بازدید کردند

یک میلیون نفر از جاذبه های گردشگری شهرستان کرمان بازدید کردند

کرمان - خبرگزاری مهر: فرماندار کرمان گفت: یک میلیون نفر در ایام نوروز از جاذبه های گردشگری این شهرستان بازدید کردند.

بهنام سعیدی به خبرنگار مهر گفت: باغ شاهزاده کرمان در بین آثار تاریخی این شهرستان با 142 هزار نفر دارای بیشترین بازدیدکننده بود.

وی بیان کرد: بعد از باغ شاهزاده ماهان، حمام گنجعلیخان با 139 هزار و 500 نفر، کلوت های شهداد با 99 هزار نفر، آستان شاه نعمت اله ولی با 74 هزار و 450 نفر، آبشار راین با 43 هزار و 760 نفر و ارگ راین با 20 هزار و 729 نفر دارای بیشترین بازدید کننده بودند.

وی با اشاره به رشد 20 درصدی اقامت در هتل های شهر کرمان اظهار کرد: در ایام نوروز سال جاری ضریب اشغال برخی از هتل های شهر به 120 درصد رسید که در تاریخ هتلداری کرمان بی سابقه است.

سعیدی گفت: با توجه به ضریب اشغال صد درصدی مراکز اقامتی شهر کرمان از جمله هتل، میهمانپذیر، پانسیون، ستادهای اسکان آموزش و پرورش در هفت روز نخست سال، با اتخاذ تدابیر لازم ظرفیت این مراکز 10 تا 20 درصد افزایش داده شد.

کد مطلب 2026180

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