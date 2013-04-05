فشار خون شایع ترین بیماری کرمانی ها است

عباس اطمینان در گفتگو با مهر اظهارداشت: مبتلایان به پرفشاری خون باید در اصلاح نحوه زندگی و کنترل بیماری خود توجه داشته باشند.



وی بیان کرد: اصلاح نحوه زندگی شامل رژیم غذایی مناسب ، مصرف کم نمک، افزایش مصرف آب و مایعات طبیعی، افزایش مصرف سبزی و میوه، مصرف لبنیات کم چرب ، داشتن تحرک کافی و کاهش مصرف چربی ، غذاهای سرخ کردنی و فست فودها است.



وی همچنین انجام ورزش های هوازی مانند پیاده روی، دویدن آرام، دوچرخه سواری، تنیس و شنا را به افراد برای جلوگیری از ابتلا به بیماری فشار خون و همچنین برای مبتلایان به پرفشاری خون برای درمان بیماری توصیه کرد.



دکتر اطمینان توصیه کرد: مبتلایان به بیماری فشار خون برای درمان بیماری خود، داروها را به طور منظم مصرف کنند و مراجعات منظم به پزشک داشته باشند.



فوق تخصص نفرولوژی و عضو هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی کرمان با بیان اینکه یکی از متهمین اصلی علت نارسایی مزمن کلیه، فشار خون است، گفت: فشار خون می تواند مشکلاتی چون دفع پروتئین تا نارسایی های مزمن کلیه را در فرد موجب شود.



وی در تعریف فشار خون گفت: بدن برای اینکه فعالیت خود را به صورت طبیعی انجام دهد میزانی از فشار خون را لازم دارد و زمانی این میزان از محدوده طبیعی خود خارج شود ، تبدیل به پر فشاری خون می شود.



دکتر اطمینان با بیان اینکه اگر میزان فشار خون از 14 سانتی متر جیوه و 9 سانتی متر جیوه و یا به اصطلاح عام (از 14 روی 9 ) بیشتر شود به عنوان پرفشاری خون تلقی خواهد شد، اظهار داشت: بدیهی است افزایش این مقدار از فشار خون اختلال در کارکرد بسیاری از اندام ها از جمله در عملکرد قلب، کلیه، عروقی و مغزی و همچنین مشکلات چشمی می شود.



وی گفت: به دلیل اینکه عروق در تمام بدن پخش است، فشار خون می تواند به تمام بدن حتی در عروق محیطی و بسیاری از ارگان های دیگر آسیب برساند.



این فوق تخصص نفرولوژی در مورد مصرف بعضی از داروها و ایجاد فشار خون در فرد گفت: مصرف بعضی از داروها در کسانی که مستعد به فشار خون هستند می تواند باعث ایجاد فشار خون شود و با استفاده بعضی از داروها بیش از آنچه که پزشک توصیه کرده است، باعث پرفشاری خون می شود.



وی اضافه کرد: مصرف قرص های ضد بارداری در بعضی از خانم ها که مستعد به فشارخون هستند منجر به بیماری پرفشاری خون می شود.



وی گفت: همچنین مصرف بعضی از داروهای لاغری، داروهایی که به صورت غیر مجاز استفاده می شود و مصرف بیش از حد مسکن ها می تواند منجر به افزایش فشار خون شود.



دکتر اطمینان در مورد مستعد بودن افراد به فشار خون گفت: ممکن است سابقه فامیلی باعث افزایش استعداد فرد به فشار خون شود.



وی بیان کرد: همچنین بعضی از بیماری های غدد، بیماری های عروق محیطی، بیماری های که مربوط به سیستم قلبی و عروقی هستند باعث پرفشاری خون در فرد می شود.



وی گفت: در بسیاری از افراد ممکن است فشار خون علت خاصی نداشته باشد حتی بعضی از نژادها ممکن است مستعد ابتلا به فشار خون باشند.



این عضو هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی کرمان، پایش عملکرد کلیه در مبتلایان به فشار خون را بسیار مهم دانست و ادامه داد: به طور معمول افرادی که مبتلا به فشار خون هستند در صورتی که آزمایش های اولیه آنها نکته خاصی را نشان ندهد، می توانند هر شش ماه یا سالیانه، عملکرد کلیه خود را مورد پایش قرار دهند.

