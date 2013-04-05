فضای سبز کرمان 30 هکتار افزایش یافت

ایمان سیف الهی در گفتگو با مهر بیان داشت: در سال گذشته کاشت بیش از 127 هزار اصله درخت و درختچه در شهر کرمان انجام پذیرفته است.



وی افزود: این تعداد درخت و درختچه در نقاط مختلفی از جمله ابتدای فرودگاه کرمان ، فضای سبز بهشت زهرای سراسیاب ،بولوار مصطفی خمینی ،کشاورز ، سه راه حکیم ، مثلثی میدان شورا و مقابل شهرک رضوان کاشته شده است.



وی به کاشت 4 میلیون و 700 هزار نهال فصلی و دائمی در نقاط مختلف از جمله بولوار کوثر ،بزرگراه شمالی و پل شهید رجایی اشاره کرد و افزود : در مدت یاد شده همچنین 24 هزار مترمربع بذر پاشی چمن و 355 هزار مترمربع چمن زنی در مدت یاد شده خبر داد.

وی یک میلیون و 572 هزار و 184 هزار متر مربع لایه روبی ، هشتصدو 23 هزار و 292 متر مربع تسطیح ، 364 هزار و 429 مترمکعب خاکریزی و کودهی و هم چنین 16 هزار متر مربع جمع آوری خاک و نخاله را از دیگر اقدامات انجام شده در مدت یاد شده عنوان کرد.