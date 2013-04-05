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۱۶ فروردین ۱۳۹۲، ۱۹:۲۶

سیف الهی خبر داد:

فضای سبز کرمان 30 هکتار افزایش یافت

فضای سبز کرمان 30 هکتار افزایش یافت

کرمان - خبرگزاری مهر: مدیرعامل سازمان پارک ها و فضای سبز شهرداری کرمان از افزایش 30 هکتار فضای سبز جدید در سال گذشته خبر داد.

ایمان سیف الهی در گفتگو با مهر بیان داشت: در سال گذشته کاشت بیش از 127 هزار اصله درخت  و درختچه در شهر کرمان انجام پذیرفته است.

وی افزود: این تعداد درخت  و درختچه در نقاط مختلفی از جمله  ابتدای فرودگاه کرمان ، فضای سبز بهشت زهرای سراسیاب ،بولوار مصطفی خمینی ،کشاورز ، سه راه حکیم ، مثلثی میدان شورا و مقابل شهرک رضوان کاشته شده است.

وی به کاشت 4 میلیون و 700 هزار نهال فصلی و دائمی در نقاط مختلف از جمله  بولوار کوثر ،بزرگراه شمالی و پل شهید رجایی اشاره کرد و افزود : در مدت یاد شده همچنین 24 هزار  مترمربع بذر پاشی چمن و 355 هزار مترمربع چمن زنی در مدت یاد شده خبر داد.

وی یک میلیون و 572 هزار و 184 هزار متر مربع لایه روبی ، هشتصدو 23 هزار و 292 متر مربع تسطیح ، 364 هزار و 429  مترمکعب خاکریزی و کودهی و هم چنین 16 هزار متر مربع  جمع آوری خاک و نخاله را از دیگر اقدامات انجام شده در مدت یاد شده عنوان کرد.

کد مطلب 2026195

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