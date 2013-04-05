بيستمين سوگواره تعزيه کرمان همزمان با ايام فاطميه برگزار مي شود

عباس سالاري در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارداشت: بيستمين سوگواره تعزيه کرمان از تاريخ 19 لغايت 25 فروردين سال 1392 همزمان با دهه دوم ايام فاطميه در محل تعزيه‌خانه شهر کرمان برگزار ‌شود.

وي خاطر نشان كرد: با انتشار فراخوان بيستمين سوگواره تعزيه استان گروه‌هاي تعزيه جهت حضور در سوگواره يادشده که به منظور تبادل تجربيات گروه‌هاي تعزيه استان، ترغيب گروه‌ها به آماده‌سازي و اجراي مجالس غريب، تعميم تعزيه‌خواني در مناطق مختلف استان و رشد و اعتلاي اين هنر نمايشي برگزار مي‌شود یک نسخه از تعزیه به حوزه هنری ارسال کردند.

رئيس حوزه هنري كرمان افزود: براساس ضوابط اعلام‌شده گروه‌هاي تعزيه حداکثر دو تعزيه‌نامه را به دبيرخانه اين سوگواره ارسال كردند و تعزيه نامه‌هايي که طي سه دوره گذشته سوگواره اجرا شده باشند پذيرفته نشدند.





