علیرضا ساری در گفتگو با خبرنگار مهر، تصریح کرد: در سال گذشته به سبب مواجهه با مشکلات و محدودیت های مالی، بسیاری از اعزام های ما به مسابقات قهرمانی کشور انجام نشد اما امیدوارم امسال با مانعی برای حضور فعال و موفق در رقابت های کشوری مواجه نباشیم.

15 رشته ورزشی زیرمجموعه هیئت انجمن‌های ورزشی هستند

وی ابراز داشت: ورزشکاران مستعد و توانای قمی در رشته های مختلف زیر مجموعه هیئت انجمن های ورزشی استان قم، امسال مطابق با تقویت انجمن های مختلف فدراسیون، به مسابقات لیگ و همچنین پیکارهای قهرمانی کشور اعزام می شوند.

دبیر هیئت انجمن‌های ورزشی استان قم افزود: در حالی که نزدیک به 15 رشته ورزشی زیرمجموعه هیئت انجمن‌های ورزشی هستند، تلاش این هیئت رسیدن به توسعه و گسترش ورزش همگانی و تقویت بخش قهرمانی ورزش استان قم است.

وی اضافه کرد: این در حالی است که بسیاری از رشته‌ها و انجمن‌های زیر مجموعه هیئت انجمن‌های ورزشی در قم دارای سابقه و پیشینه زیاد و موفقی هستند و هیئت قم تلاش کرده است ضمن حفظ جایگاه این رشته‌ها در راستای موفقیت‌های بیشتر آنها گام بردارد.

ساری یاد آور شد: نگاهی به موقعیت برخی رشته‌های زیر مجموعه هیئت انجمن‌های ورزشی استان قم نشان می دهد که در حال حاضر در رشته بیس‌بال، قم در رقابت با بسیاری از استان‌های بزرگ و با سابقه، تیم برتر کشور بوده و دارای توانمندی‌های زیادی است و در دارت و سپک تاکرا سابقه خوبی دارد.

با حمایت جدی از تمام رشته ها قصد حرکت و کسب موفقیت در عرصه قهرمانی را داریم

وی بیان داشت: یکی از رشته‌های فعال در فدراسیون انجمن های ورزشی، دراگون‌بت است که در قم نیازمند زیرساخت‌های مناسب است و رشته دیگر ورزش‌های هوایی است که به لحاظ موقعیت قم شرایط فعالیت در آن در حال حاضر موجود نیست و چند رشته جدید نظیر رشته فوتو والی در این هیئت فعالیت خواهد کرد.

دبیر هیئت انجمن های ورزشی استان قم اضافه کرد: در بسیاری از رشته‌ها زیر مجموعه هیئت نظیر طناب کشی، دارت، بیس بال، سافت بال، راگبی و فوتبال دستی ورزشکاران ما در کشور حرف اول را می‌زنند و قابلیت کسب عنوان قهرمانی و درخشش در مسابقات کشوری را دارند و امسال با حمایت جدی از آنها قصد حرکت و کسب موفقیت در عرصه قهرمانی را داریم.

وی یادآور شد: با توجه به تعداد زیاد رشته‌های ورزشی در این هیئت، یکی از اهداف ما این است که در رشد جمعیت ورزشکاران سازمان یافته ورزش قم نیز تأثیرگذار بوده و بتوانیم در مسیر توسعه ورزش قم تاثیرگذاری مثبت ایفا کنیم.