فن آوری هسته ای از دست آوردهای عظیم و با ارزش ملت ایران است

حجت الاسلام سید محمود ترابی در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن اشاره به فرارسیدن 20 فروردین سالروز ملی فن آوری هسته ای اظهار داشت: ملت ایران به همراه دانشمندان جوان و نخبه خود توانست به فن آوری های عظیم هسته ای دست پیدا کند و به این دست آورد خوب خود به عنوان یک حرکت ملی می بالد.

ملت ایران با تمام توان انرژی صلح آمیز هسته ای را دنبال خواهد کرد

وی ضمن تاکید بر اینکه دستیابی به فن آوری هسته ای یک دست آورد بسیار عظیم برای ملت ایران محسوب می شود اضافه کرد: این دست آورد از یک ارزش و جایگاه والایی برخوردار است.

رئیس شورای فرهنگ عمومی شهرستان دامغان ضمن تصریح بر اینکه ملت ایران فقط دنبال انرژی صلح آمیز هسته ای است افزود: این ملت از تولید علمی که هیچ سودی برای بشر ندارد پرهیز و به دنبال آن نخواهد رفت.

وی تصریح کرد: ملت ایران با تمام توان و تلاش، انرژی صلح آمیز هسته ای را دنبال خواهد کرد و به هیاهو و ترفندهای دشمنان نیز در این راستا هیچ توجهی نمی کند.

شهید آوینی الگوی خوب و ممتاز برای جامعه هنری است

ترابی همچنین به سالروز شهادت شهید اهل قلم "سید مرتضی آوینی" و روز هنر و قلم اشاره داشت و افزود: این شهید بزرگوار توانست در راه اعتلای هنر انقلاب خدمات خوبی را به جامعه داشته باشد و ما باید قدردان زحمات و خدمات این هنرمند شهید باشیم.

وی اضافه کرد: هنرمندان باید راه، سیره و روش شهید آوینی را سرلوحه کار هنری خود قرار دهند.

مدیر حوزه های علمیه شهرستان دامغان خاطرنشان ساخت: زبان رسای هنر باید در خدمت اسلام و قرآن قرار گیرد و از این جهت باید کوشید با این زبان خدمات خوبی به جامعه دینی و اسلامی ارائه کرد.

ترابی اظهار داشت: هنر در ساختن انسانها نقش مهم و اساسی دارد و باید در جهت گسترش و ترویج این فرهنگ تلاش فراوان کرد.

انتخابات مظهر حماسه سیاسی است

وی به برگزاری انتخابات یازدهمین دوره ریاست جمهوری و چهارمین دوره شوراهای اسلامی شهر و روستا در 24 خرداد ماه امسال اشاره داشت و افزود: انتخابات مظهر حماسه سیاسی بوده و از سویی مظهر اقتدار نظام جمهوری اسلامی ایران محسوب می شود.

امام جمعه دامغان یادآور شد: شرکت در انتخابات به عنوان یک سرمایه ملی باید پاسداری شود و ملت با حضور با شکوه خود در پای صندوق های اخذ رأی بار دیگر مشت محکمی به دهان یاوه گویان خواهند زد.

ترابی اضافه کرد: ملت ایران در انتخابات های گذشته حماسه های خوبی را خلق کرد و انتظار این است در این دوره از انتخابات نیز حضوری با شکوه تر در پای صندوق های اخذ رأی داشته باشد.

وی در خاتمه تصریح کرد: رئیس جمهور آینده باید خدمت به مردم و اجرای عدالت و اعضای شورای اسلامی شهر و روستا نیز باید خدمتگذاری به مردم را در سرلوحه کار خود قرار دهند.

