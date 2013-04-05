فاصله زمانی بازیهای لیگ برتر اثر منفی برای فولاد دارد

به گزارش خبرنگار مهر، حسین فرکی عصر جمعه پس از تساوی خانگی تیمش در برابر صبای قم در نشست خبری پایان بازی اظهار کرد: نتیجه تساوی به دست آمده در این بازی به هیچ وجه رضایتبخش نیست. این بازی فرصت خوبی بود تا با کسب پیروزی در آن به کسب سهمیه حضور در بازیهای آسیایی امیدوارتر باشیم ولی متاسفانه این فرصت مناسب برای فولاد از دست رفت.

وی افزود: هنوز برای کسب سهمیه آسیایی نا امید نشده ایم و با توجه به سه بازی باقیمانده که دو بازی آنها در برابر استقلال تهران و تراکتورسازی تبریز است و همچنین با توجه به اتفاقاتی که امیدواریم در بازیهای جام حذفی رخ دهد، هنوز امیدوار به کسب سهمیه هستیم.

فرکی عنوان کرد: در این بازی در نیمه اول خوب نبودیم که به نظر من فاصله زمانی به وجود آمده در بین بازی های لیگ برتر لیگ برتر یکی از عوامل این نتیجه به شمار می رود زیرا این وضع اثر منفی روی تیم ما گذاشته ضمن اینکه صبای قم برای کسب یک امتیاز به اهواز آمده بود و با توجه به تجربه ای که داشت بسیار بسته بازی کرد و این امر باعث شد ما عملکرد مناسبی نداشته باشیم.

سرمربی فولاد خوزستان اضافه کرد: صبا با سیستم تدافعی و استفاده از ضد حملات با استفاده از بازیکنان سرعتی که برای خود تعریف کرده بود، توانست دو گل وارد دروازه ما کند و به عبارتی دو بار از ما پیش بیفتد ولی ما هر دو بار این عقب ماندگی را جبران کردیم.

فرکی تصریح کرد: در مجموع در این بازی بدشانسیهای ما بیشتر از حریف بود ولی اگر از موقعیتهای به دست آمده به خوبی استفاده می کردیم ما امروز پیروز این میدان بودیم ولی متاسفانه این اتفاق امروز برای فولاد رخ نداد تا ما مجبور باشیم به تساوی خانگی قناعت کنیم.

به گزارش مهر، از سری رقابتهای هفته سی و یکم لیگ برتر باشگاه های کشور، عصر جمعه بازی تیمهای فولاد خوزستان و صبای قم در اهواز برگزار شد که دو تیم پس از 90 دقیقه تلاش به تساوی بدون گل دست یافتند. گلهای این بازی را مهدی نوری (45 و 67 - پنالتی) برای فولاد و فرید بهزادی کریمی(23) و عبدالکریم اسلامی(53) برای صبا به ثمر رساندند.