  1. دانشگاه و فناوری
۱۷ فروردین ۱۳۹۲، ۱۵:۱۶

افزایش فروش تبلت و سقوط رایانه های شخصی

افزایش فروش تبلت و سقوط رایانه های شخصی

یک شرکت تحقیقات فناوری در آمریکا اعلام کرد پیشرفت های فناوری در موضوع رایانه موجب شده فروش تبلت ها به سرعت بالا بگیرد و تمایل به استفاده از رایانه های شخصی معمولی(PC) رو به زوال بگذارد.

به گزارش خبرگزاری مهر، شرکت  "گارتنر" دیروز – جمعه-  گزارش داد، پیش بینی می شود تا سال 2017 فروش رایانه های تبلتی 70 درصد رشد  و از سوی دیگر فروش رایانه های شخصی( PC ) و لپ تاپ 7.3 درصد کاهش داشته باشند.

فروش PC، تبلت و تلفن های هوشمند که به طور کلی وسایل ارتباط جهانی خوانده می شوند شاهد افزایش خواهد بود اما سهم بازار این وسایل در طول زمان با تمرکز بیشتر بر روی وسایل قابل حمل و نقل و همراه تغییر خواهد کرد.

کارولینا میلانسی معاون شرکت گارتنر گفت: همانطور که مشتریان از رایانه های شخصی به تبلت ها و تلفن های هوشمند روی می آورند دیگر به رایانه های شخصی که باید به طور مداوم آن را جایگزین کنند توجهی ندارند .

بر اساس اعلام گارتنر، این امر از مدتها پیش بر اساس تغییر در ترجیحات کاربران در طول زمان انتظار می رفت.

تا سال 2017 ، 1.46 میلیون دستگاه از سیستم عامل اندروید استفاده خواهند کرد در حالی دستگاه های بر پایه سیستم عامل ویندوز به حدود نیم میلیون می رسد.

کد مطلب 2026287

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