برنامه ریزی برای حضور کاندیداهای ریاست جمهوری در دانشگاه علامه

دکتر سید صدرالدین شریعتی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به شعار سال جاری تحت عنوان حماسه سیاسی و حماسه اقتصادی و برنامه دانشگاه علامه طباطبایی برای تحقق این شعار گفت: حماسه اقتصادی همان ادامه اقتصاد مقاومتی است که در دانشگاه‌ها و به ویژه دانشگاه علامه طباطبایی پیگیری می شود.

وی ادامه داد: دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه تا کنون چندین نشست در زمینه اقتصاد مقاومتی برگزار کرده و پژوهشگاه علوم اقتصادی دانشگاه، کتابی در این زمینه به چاپ رسانده است و فعالیت ها دراین رابطه همچنان ادامه دارد.

رئیس دانشگاه علامه طباطبایی تصریح کرد: اما در مورد حماسه سیاسی با توجه به انتخابات ریاست جمهوری باید برنامه ریزی هایی دردانشگاه صورت گیرد تا کاندیداهای ریاست جمهوری در دانشگاه حضور یافته و برنامه های خود را ارایه دهند.

وی ادامه داد: همچنین برای حضور پرشور دانشجویان جلسات پرسش و پاسخ هم برگزار خواهد شد .