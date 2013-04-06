  1. حوزه و دانشگاه
۱۷ فروردین ۱۳۹۲، ۱۰:۱۴

برنامه ریزی برای حضور کاندیداهای ریاست جمهوری در دانشگاه علامه

برنامه ریزی برای حضور کاندیداهای ریاست جمهوری در دانشگاه علامه

رئیس دانشگاه علامه طباطبایی از برنامه ریزی برای حضور کاندیدهای ریاست جمهوری در این دانشگاه خبر داد.

دکتر سید صدرالدین  شریعتی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به شعار سال جاری تحت عنوان حماسه سیاسی و حماسه اقتصادی و برنامه دانشگاه علامه طباطبایی برای تحقق این شعار گفت: حماسه اقتصادی همان ادامه اقتصاد مقاومتی است که در دانشگاه‌ها و به ویژه دانشگاه علامه طباطبایی پیگیری می شود.

وی ادامه داد: دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه تا کنون چندین نشست در زمینه اقتصاد مقاومتی برگزار کرده و پژوهشگاه علوم اقتصادی دانشگاه، کتابی در این زمینه به چاپ رسانده است و فعالیت ها دراین رابطه همچنان ادامه دارد.

رئیس دانشگاه علامه طباطبایی تصریح کرد: اما در مورد حماسه سیاسی با توجه به انتخابات ریاست جمهوری باید برنامه ریزی هایی دردانشگاه صورت گیرد تا کاندیداهای ریاست جمهوری در دانشگاه حضور یافته و برنامه های خود را ارایه دهند.

وی ادامه داد: همچنین برای حضور پرشور دانشجویان جلسات پرسش و پاسخ هم برگزار خواهد شد .

 

کد مطلب 2026341

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