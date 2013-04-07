تصاویری شبیه به انفجارهای کهکشانی/ زیباییهای عجیبی که گلوله خلق کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، یک عکاس آمریکایی یک سری تصاویر نمای نزدیک از لحظه شلیک گلوله گرفته که به صورت عجیبی شبیه کهکشانهای زیبا به نظر می رسد.

دبورا بی از هیوستن تگزاس این مجموعه تصاویر با عنوان " انفجار بزرگ" را با کمک کارشناسان اسلحه گرم در کالج هیوستن درحال شلیک به پلاستیک شفاف Plexiglas گرفته است. این نوع پلاستیک سبک گزینه جایگزینی برای شیشه محسوب می شود.

یک عکاس آمریکایی مجموعه تصاویری را از نمای نزدیک شلیک گلوله گرفته که شبیه راه شیری است

پس از آن وی از عکاسی ماکرو برای گرفتن این تصاویر استفاده کرده تا به تنش میان ماهیت مخرب سلاح و زیبایی شکننده خرابی به بار آمده نگاهی دقیق تر بیاندازد.

نتیجه این تلاشها مجموعه تصاویری بوده است که زیبایی شبیه جواهرات و ویژگی تخریبی ذاتی گلوله را نشان می دهد.

این عکاس در رابطه با مجموعه تصاویر خود اظهار داشت: وقتی که به تأثیر شلیک گلوله به یک حیوان یا انسان فکر می کنید این زیبایی جای خود را به هراس می دهد. عکاس برای گرفتن این نماهای نزدیک گاهی چندین تصویر را از همان حفره شلیک تلفیق کرده است.

رنگهای این تصاویر از مواد معدنی در ماده منفجره گلوله و نورهای رنگی استودیو ایجاد شده است

این مجموعه با عنوان انفجار بزرگ با کمک کارشناسان سلاح گرم در کالج هیوستن گرفته شده است

این عکاس گفت: بسیاری از چیزها شبیه کهکشانهای درحال انفجار است ، اما این شباهت نمی تواند وحشت برخورد گلوله با استخوان و ماهیچه را از بین ببرد.

نتیجه این تلاشها تصاویری است که زیبایی شبیه جواهرات دارند اما در عین حال ماهیت مخرب گلوله را به تصویر می کشد

وی برای ثبت این تصاویر گاهی مجبور به تلفیق چند تصویر از همان گلوله شده تا عمق حوزه دید کافی را فراهم کند.

رنگهای قابل مشاهده در این تصاویر از مواد معدی ماده منفجره در گلوله و نورهای استودیو ایجاد شده است.

این عکاس که به نقش سلاح در فرهنگ آمریکا توجه دارد این مجموعه را انفجار بزرگ نامگذاری کرده است

وی یادآور شده است که علاقه اش به این پروژه از توجه مردمان کشور آمریکا به سلاح گرم نشأت گرفته است

دبورا بی اظهار داشته است که این تصاویر در استودیو وی گرفته شده است