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۱۷ فروردین ۱۳۹۲، ۱۰:۵۹

در تعطيلات نوروزي/

2700 بازديد نظارتي از واحدهاي گردشگري و رفاهي خراسان شمالي انجام شد

2700 بازديد نظارتي از واحدهاي گردشگري و رفاهي خراسان شمالي انجام شد

بجنورد - خبرگزاري مهر: مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری خراسان شمالی گفت: در طي تعطيلات نوروزي سال 92 بيش از دو هزار و 700 مورد بازرسي از واحدهاي گردشگري و خدماتي رفاهي اين استان به عمل آمد.

علي كاظمي در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: از ابتداي آغاز طرح نوروزي در خراسان شمالي در 28 اسفندماه سال گذشته تا 15 فروردين ماه سال جاري در مجموع دو هزار و 789 مورد بازرسي از واحدهاي گردشگري و اقامتي اين استان توسط بازرسان اداره كل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری خراسان شمالی انجام شد.

وي با بيان اينكه ميزان بازرسي هاي انجام شده توسط ناظرین و بازرسان این اداره کل در طي مدت مذكور به نسبت مدت مشابه سال گذشته 23 درصد افزايش داشته است، تصريح كرد: در تعطيلات نوروزي سال گذشته در مجموع دو هزار و 278 مورد بازرسي و بازديد از واحدهاي گردشگري و رفاهي اين استان انجام شده بود.

به گفته دبیر ستاد تسهیلات سفرهای دائمی خراسان شمالی در بازديدهاي انجام شده به تعدادي از واحدها تذكر شفاهي و به برخي نيز اخطار كتبي داده شده است.

وي اضافه كرد: همچنين شماري از واحدهاي گردشگري و اقامتي استان نيز كه در بازديدهاي به عمل آمده عملكرد مناسبي داشته اند، مورد تشويق قرار گرفته اند.

به گزارش خبرنگار مهر، در حال حاضر در خراسان شمالی هفت هتل با ظرفیت 603 تخت، 11 مهمانپذیر، 41 غذاخوری بین راهی و سه سفره خانه سنتی فعال وجود دارد.
 

کد مطلب 2026399

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