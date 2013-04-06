اظهاراتی که اوباما را وادار به معذرت خواهی کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دیلی تلگراف، "جی کارنی" مسئول امور مطبوعاتی کاخ سفید در سخنانی از عذرخواهی "باراک اوباما" بواسطه اظهاراتش در خصوص "کامالا هریس" خبر دد.

خانم کاملا هریس دادستان کالیفرنیا بوده و 48 سال سن دارد. وی یکی از حامیان اوباما در رقابت های انتخاباتی سال گذشته بود .

کارنی که عصر دیروز جمعه در جمع خبرنگاران سخن می گفت، اوباما و هریس را دوستان قدیمی و خوب برای یکدیگر توصیف کرد و عنوان داشت که رئیس جمهور آمریکا منظوری از اظهارات خود نداشته است.

اوباما روز پنجشنبه و در مراسمی که در سان فرانسیسکو برگزار شد هریس را جذاب ترین دادستان کل آمریکا توصیف کرده بود.