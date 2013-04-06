بازدید 300 هزار نفر از نمایشگاه نوروزی آستان حضرت معصومه(س)

به گزارش خبرگزاري مهر، حجت الاسلام محسن عزیزی با بیان این این مطلب گفت: نمایشگاه نوروزی آستان مقدس حضرت معصومه (س) با 42 غرفه از 29 اسفند‌‌ماه 1391 الی 15 فروردین‌ 92 در معرض دید همگان قرار گرفت.



وی با اشاره به برگزاری این نمایشگاه در سه بخش ارائه محصولات فرهنگی و متبرکات، گزارشی از فعالیت های واحد ها و بخش های مختلف آستان مقدس حضرت معصومه(س) و خدمات ارائه شده به زائران کریمه اهل بیت و اهتمام به موضوع سبک زندگی اسلامی و ایرانی گفت: استقبال چشم‌گیری از این نمایشگاه صورت پذیرفت.



حجت‌الاسلام عزیزی ادامه داد: در این نمایشگاه غرفه های من و اجتماع، خانواده، وجدان کاری، کرامت زن، تفریح سالم، از حرف تا عمل، کودک و ترافیک، ارتش سایبری، مصرف گرایی، چرا دروغ، تجارت بیمار، فرهنگ آپارتمان نشینی و حقوق افراد برپا گردید.



وی افزود: در بخش فرهنگی به طور اختصاصی محصولات صوتی و تصویر مذهبی شامل لوح‌های فشرده قرآنی، اسلامی، سخنرانی، موبایل اسلامی، کودکانه، مداحی، بازی های فکری، آموزشی، کمک درسی، نرم افزارهای اندروید اسلامی، ترتیل، ترجمه گویا، حفظ، تفسیر، وهابیت شناسی، تواشیح و محصولات متعدد در ارتباط با امام زمان عجل الله تعالی فرجه عرضه شد.



مدیر ارتباطات و تشریفات آستان مقدس حضرت معصومه (س)، ادامه داد: این نمایشگاه موضوعات ارایه شده را به زبانی قابل فهم برای همه سنین و اقشار جامعه بیان می کند تا سوغات معنوی را برای مخاطبان به ارمغان آورد.



خاطرنشان می‌شود، این نمایشگاه تا 15 فروردین در دو نوبت صبح و عصر در صحن جوادالائمه حرم مطهر حضرت معصومه (س) دایر شد.

