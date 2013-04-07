نمره بالا به امنیت و خدمات/ شهر برای گردشگران یکنواخت شده است

به گزارش خبرنگار مهر، استان فارس و شهر شیراز از جمله مکانهایی است که در سبد مسافرتی اکثر مردم کشور قرار دارد به خصوص در ایام تعطیلات نوروز که جنوب دارای هوایی بهتر از مابقی کشور است مسافرین تمایل بیشتری برای حضور در شیراز دارند.

اما در این راستا تعطیلات نوروز 92 نیز با حضور حدود 9 میلیون مسافر در استان فارس و حدود شش میلیون مسافر در شیراز به پایان رسید که اکثر آنها علاوه بر تعریف کردن از نقاط دیدنی شیراز و نوع خدمات رسانی به آنها از کمبود های شیراز نیز سخن گفتند.

امنیت و خدمات رسانی به مسافرین قابل قبول است

خانواده ای که مشغول بازدید از مجموعه عشایری حافظیه است در پاسخ به سئوال خبرنگار مهر، مبنی بر وجود امکانات در شهر شیراز برای مسافرین نوروزی، گفت: حدود یک هفته است که در شیراز و استان فارس حضور داشتیم و نوع خدمات رسانی مناسب است.

محمد کاظم بدیهی با اشاره به اینکه هر سال در تعطیلات نوروز به شیراز سفر می کنم یادآور شد: خدمات رسانی و امکانات موجود نسبت به سال های قبل به مراتب بهتر شده اما همچنان کمبود هایی است.

وی با اشاره به اینکه جاذبه های گردشگری شیراز به حالت سنتی در آمده تاکید کرد: وجود حرم مطهر شاهچراغ(ع)، آرامگاه های حافظ، سعدی و باغ های همچون باغ ارم از جمله جاذبه های سنتی شیراز است که هر گردشگر در زمان حضور خود در شیراز به آنها سر می زند و اگرقرار باشد در استان گردش کند به طور حتم در مرحله اول تخت جمشید و پاسارگاد را انتخاب می کند.

این مسافر نوروزی با بیان اینکه امنیت و خدمات رسانی به مسافرین قابل قبول است، گفت: اولین بحثی که برای مسافرین نوروزی اهمیت دارد وجود امنیت در مراکز گردشگری است که خوشبختانه در تعطیلات سال جاری این بحث به خوبی دیده می شود.

بدیهی افزود: دستگاه های مختلف بحث خدمات رسانی را به خوبی انجام داده اند که مهمترین آنها کم بود سرویس های بهداشتی در سال های گذشته بود که امسال برطرف شده است.

وی ادامه داد: تابلوهای راهنمای سطح شهر نیز کمک بزرگی به مسافرین است.

شیراز برای گردشگران یک نواخت است

اما میهمان دیگری که از تهران به شیراز سفر کرده اند در پاسخ به سئوال خبرنگار مهر، در خصوص وضعیت زیر ساخت های جذب گردشگر در شیراز، به حالت سنتی این شهر اشاره کرد و گفت: سه سال پیش به شیراز سفر کرده بودم اما امروز هم که به شیراز آمدم هیچگونه تفاوتی با گذشته ندارد.

مهران ابطحی افزود: مکانهای جذاب شیراز برای گردشگران هیچگونه تفاوتی نکرده و تمامی مسافرین می دانند که چه مکانهایی برای گردش در شیراز وجود دارد.

وی تصریح کرد: حافظیه، سعدی، تخت جمشید و... از جمله مکانهایی است که به حالت سنتی در شیراز وجود دارد در حالیکه اگر مسئولین این استان به فکر جذب گردشگران بیشتر هستند باید زیر ساخت های بیشتر و مدرن را برای گردشگران فراهم کنند.

این مسافر نوروزی با بیان اینکه هیچگونه امکانات مدرن و به روزی در شیراز وجود ندارد، گفت: از جمله مکانهایی که می تواند برای جذب گردشگران موثر باشد مکانهای تفریح است که متاسفانه از سه سال پیش تاکنون هیچ پارک و یا مجموعه تفریحی جدیدی در شیراز برای جذب مسافرین درست نشده است.

ابطحی یادآور شد: مسافرینی که به شیراز می آیند تنها به دلیل وجود هوای خوب و میهمان پذیر بودن مردم است زیرا ما به خوبی می دانیم که اگر در تعطیلات سال 92 به شیراز سفر کرده ایم به طور حتم در تطعیلات سال های آینده نیز همین مکانها را باید بازدید کنیم.

کلانشهری بدون باغ وحش جای تعجب است

اما خانواده ای که مشغول خرید از یک مجموعه تجاری شیراز هستند در پاسخ به سئوال خبرنگار مهر، می گویند: از مشهد به شیراز سفر کرده ایم و طی سه روز گذشته توانسته ایم از امکانات و جاذبه های این شهر بازدید کنیم.

زهرا محمد پور با اشاره به اینکه عدم وجود باغ وحشی در این کلان شهر جای تعجب دارد، گفت: یکی از جاذبه های هر شهر می تواند مراکز بازی و باغ وحش باشد که متاسفانه شیراز از داشتن چنین مکانهایی بی بهره است.

وی افزود: باغ وحشی که وجود دارد در حد و اندازه نام شیراز نیست و از طرفی وسائل موجود در پارک بازی این شهر نیز متعلق به سال های گذشته است.

این مسافر مشهدی تصریح کرد: وجود مجتمع های تجاری بزرگ در شیراز از جمله خصوصیت های این شهر است اما باید به این نکته توجه داشت که به غیر از یک مجموعه تجاری، مابقی دارای امکانات کافی و لازم برای جذب گردشگر نیست.

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گزارش: هادی فتحی