  1. جامعه
  2. بهداشت
۱۷ فروردین ۱۳۹۲، ۱۲:۰۲

برای ارائه گزارش از بخش سلامت؛

وزیر بهداشت به مجلس می رود

وزیر بهداشت به مجلس می رود

کمیسیون بهداشت و درمان مجلس روز سه‌ شنبه هفته جاری میزبان وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی است.

به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس گزارش اعلامی کمیسیونهای تخصصی مجلس شورای اسلامی، کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، روزهای یکشنبه و سه شنبه ۱۸ و ۲۰ فروردین ماه تشکیل جلسه می‌دهند.

بر این اساس اعضای کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، در نوبت ظهر روز یکشنبه (۱۸ فروردین) طرح کاهش آلودگی هوای کشور و طرح الزام دولت به حمایت از استان‌هایی که مورد هجوم پدیده ریزگردها قرار دارند را مورد بررسی قرار می‌دهند.

همچنین در روز سه‌شنبه (۲۰ فروردین) از وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی دعوت شده تا جهت ارائه گزارش در خصوص وضعیت بخش سلامت و چشم انداز آن در سال ۱۳۹۲در کمیسیون بهداشت و درمان حضور یابد.

کد مطلب 2026493

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها