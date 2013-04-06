وزیر بهداشت به مجلس می رود

به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس گزارش اعلامی کمیسیونهای تخصصی مجلس شورای اسلامی، کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، روزهای یکشنبه و سه شنبه ۱۸ و ۲۰ فروردین ماه تشکیل جلسه می‌دهند.

بر این اساس اعضای کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، در نوبت ظهر روز یکشنبه (۱۸ فروردین) طرح کاهش آلودگی هوای کشور و طرح الزام دولت به حمایت از استان‌هایی که مورد هجوم پدیده ریزگردها قرار دارند را مورد بررسی قرار می‌دهند.

همچنین در روز سه‌شنبه (۲۰ فروردین) از وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی دعوت شده تا جهت ارائه گزارش در خصوص وضعیت بخش سلامت و چشم انداز آن در سال ۱۳۹۲در کمیسیون بهداشت و درمان حضور یابد.