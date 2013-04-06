مسابقه مهرورزی در کتابخانه های خوزستان برگزار شد

لفته منصوری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: تقویت قدرت نگارش، ایجاد همدلی بین اعضای خانواده، معرفی منابع فاخر و پر کردن اوقات فراغت از مهمترین اهداف برگزاری این مسابقه است.
وی تصریح کرد: مخاطب اصلی این مسابقه، گروه هدف مقاطع ابتدایی و راهنمایی با امکان مشارکت سایر اعضای خانواده است.
مدیرکل کتابخانه های عمومی استان افزود: بر اساس برنامه ریزی های انجام گرفته و به منظور جلب مشارکت بیشتر در برگزاری این مسابقه، اتحادیه انجمنهای اسلامی دانش آموزی، بسیج دانش آموزی، آموزش و پرورش، کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان در جهت توزیع دفترچه های این مسابقه با این اداره کل همکاری خواهند داشت.
منصوری افزود: دفترچه شرکت در این مسابقات دارای هفت صفحه نویسندگی، شش صفحه خاطره نویسی و یک صفحه خلاصه نویسی است و چنانچه فضای نوشتاری محدود باشد، شرکت کنندگان می توانند مطالب خود را در صفحه ای مجزا نوشته و به همان صفحه الصاق کنند.
وی عنوان کرد: اگر فردی غیر از نویسنده اصلی به تکمیل مطالب کتاب اقدام کند، باید نسبت به ثبت مشخصات خود در صفحه 16 این دفترچه اقدام کند.
منصوری، تمیزی دفترچه و خوانا بودن مطالب، خلاصه نویسی، خاطره نویسی و نویسندگی را از معیار های ارزیابی دفترچه این مسابقات عنوان کرد و گفت: تمیزی دفترچه و خوانا بودن مطالب 10 امتیاز، خلاصه نویسی10 امتیاز، خاطره نویسی 40 امتیاز و نویسندگی نیز 40 امتیاز خواهد داشت.
به گفته وی، معیارهایی همچون نزدیک بودن به منظور نویسنده و پرهیز از ذکر جزئیات نثر روان در موضوع خلاصه نویسی و انسجام مطالب، جذابیت نگارش، نثر روان، جمع بندی و پایان مناسب در موضوع خاطره نویسی و نویسندگی از معیارهای مهمی است که باید مورد توجه شرکت کنندگان قرار گیرد.
به گزارش مهر، آخرین مهلت تحویل دفترچه ها توسط شرکت کنندگان 31 فروردین 92 اعلام شده است.
اهواز - خبرگزاری مهر: مدیرکل کتابخانه های عمومی استان خوزستان گفت: مسابقه مهرورزی با هدف تقویت قدرت نگارش و پرکردن اوقات فراغت در خوزستان در حال برگزاری است.
لفته منصوری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: تقویت قدرت نگارش، ایجاد همدلی بین اعضای خانواده، معرفی منابع فاخر و پر کردن اوقات فراغت از مهمترین اهداف برگزاری این مسابقه است.
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