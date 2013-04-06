مسابقه مهرورزی در کتابخانه های خوزستان برگزار شد

لفته منصوری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: تقویت قدرت نگارش، ایجاد همدلی بین اعضای خانواده، معرفی منابع فاخر و پر کردن اوقات فراغت از مهمترین اهداف برگزاری این مسابقه است.



وی تصریح کرد: مخاطب اصلی این مسابقه، گروه هدف مقاطع ابتدایی و راهنمایی با امکان مشارکت سایر اعضای خانواده است.



مدیرکل کتابخانه های عمومی استان افزود: بر اساس برنامه ریزی های انجام گرفته و به منظور جلب مشارکت بیشتر در برگزاری این مسابقه، اتحادیه انجمنهای اسلامی دانش آموزی، بسیج دانش آموزی، آموزش و پرورش، کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان در جهت توزیع دفترچه های این مسابقه با این اداره کل همکاری خواهند داشت.



منصوری افزود: دفترچه شرکت در این مسابقات دارای هفت صفحه نویسندگی، شش صفحه خاطره نویسی و یک صفحه خلاصه نویسی است و چنانچه فضای نوشتاری محدود باشد، شرکت کنندگان می توانند مطالب خود را در صفحه ای مجزا نوشته و به همان صفحه الصاق کنند.



وی عنوان کرد: اگر فردی غیر از نویسنده اصلی به تکمیل مطالب کتاب اقدام کند، باید نسبت به ثبت مشخصات خود در صفحه 16 این دفترچه اقدام کند.



منصوری، تمیزی دفترچه و خوانا بودن مطالب، خلاصه نویسی، خاطره نویسی و نویسندگی را از معیار های ارزیابی دفترچه این مسابقات عنوان کرد و گفت: تمیزی دفترچه و خوانا بودن مطالب 10 امتیاز، خلاصه نویسی10 امتیاز، خاطره نویسی 40 امتیاز و نویسندگی نیز 40 امتیاز خواهد داشت.



به گفته وی، معیارهایی همچون نزدیک بودن به منظور نویسنده و پرهیز از ذکر جزئیات نثر روان در موضوع خلاصه نویسی و انسجام مطالب، جذابیت نگارش، نثر روان، جمع بندی و پایان مناسب در موضوع خاطره نویسی و نویسندگی از معیارهای مهمی است که باید مورد توجه شرکت کنندگان قرار گیرد.



به گزارش مهر، آخرین مهلت تحویل دفترچه ها توسط شرکت کنندگان 31 فروردین 92 اعلام شده است.





