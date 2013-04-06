مصر نباید از تشیع وحشت داشته باشد/فروش کانال سوئز شایعه ای مضحک است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المصری الیوم، هشام قندیل نخست وزیر مصر شب گذشته اظهار داشت: مصر سرزمین الازهر نباید از تشیع وحشت داشته باشد و کشور ما یک کشور میانه رو است و از هیچ کسی تاثیر نمی گیرد.

وی در رابطه با سفر ایرانی ها به مصر در آینده و برخی مخالفت ها با این اقدام گفت: ایرانی ها برای گردشگری و بازدید از آثار تاریخی و باستانی به مصر سفر خواهند کرد.

نخست وزیر مصر افزود: دولت برای تقویت صنعت توریسم در مصر به دنبال برقراری امنیت در کشور است. هشام قندیل در عین حال اجاره یا فروش کانال سوئز را تکذیب کرد و شایعات منتشر شده در این رابطه را مضحک توصیف کرد.

قندیل همچنین تاکید کرد که در مصر شهروند درجه یک و درجه دو وجود ندارد و هیچکس فراتر از قانون نیست. اظهارات وی در واکنش به اینکه گفته می شود نیروهای پلیس مصر تمرکز خود را بر روی حفظ امنیت دفاتر حزب آزادی و عدالت شاخه سیاسی اخوان المسلمین مصر گذاشته اند و شهروندان عادی احساس امنیت نمی کنند مطرح شد.

وی در این رابطه خاطرنشان کرد که تنها 7 تن از وزرای کابینه وی وابسته به حزب آزادی وعدالت هستند و بقیه خارج از اخوان المسلمین و حزب حاکم مصر هستنند.