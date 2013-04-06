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۱۷ فروردین ۱۳۹۲، ۱۲:۳۱

نخست وزیر مصر:

مصر نباید از تشیع وحشت داشته باشد/فروش کانال سوئز شایعه ای مضحک است

مصر نباید از تشیع وحشت داشته باشد/فروش کانال سوئز شایعه ای مضحک است

نخست وزیر مصر شب گذشته با اعلام اینکه کشورش نباید از تشیع وحشت داشته باشد فروش یا اجاره کانال سوئز را شایعه ای مضحک خواند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المصری الیوم، هشام قندیل نخست وزیر مصر شب گذشته اظهار داشت: مصر سرزمین الازهر نباید از تشیع وحشت داشته باشد و کشور ما یک کشور میانه رو است و از هیچ کسی تاثیر نمی گیرد.

وی در رابطه با سفر ایرانی ها به مصر در آینده و برخی مخالفت ها با این اقدام گفت: ایرانی ها برای گردشگری و بازدید از آثار تاریخی و باستانی به مصر سفر خواهند کرد.

نخست وزیر مصر افزود: دولت برای تقویت صنعت توریسم در مصر به دنبال برقراری امنیت در کشور است. هشام قندیل در عین حال اجاره یا فروش کانال سوئز را تکذیب کرد و شایعات منتشر شده در این رابطه را مضحک توصیف کرد.

قندیل همچنین تاکید کرد که در مصر شهروند درجه یک و درجه دو وجود ندارد و هیچکس فراتر از قانون نیست. اظهارات وی در واکنش به اینکه گفته می شود نیروهای پلیس مصر تمرکز خود را بر روی حفظ امنیت دفاتر حزب آزادی و عدالت شاخه سیاسی اخوان المسلمین مصر گذاشته اند و شهروندان عادی احساس امنیت نمی کنند مطرح شد.

وی در این رابطه خاطرنشان کرد که تنها 7 تن از وزرای کابینه وی وابسته به حزب آزادی وعدالت هستند و بقیه خارج از اخوان المسلمین و حزب حاکم مصر هستنند.

کد مطلب 2026518

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