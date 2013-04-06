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۱۷ فروردین ۱۳۹۲، ۱۳:۲۳

امداد رسانی هلال احمر اصفهان به بیش از 2800 نفر در ایام نوروز

امداد رسانی هلال احمر اصفهان به بیش از 2800 نفر در ایام نوروز

اصفهان – خبرگزاری مهر: معاون امداد و نجات جمعیت هلال احمر استان از امداد رسانی به 2842 نفر در طرح امداد و نجات نوروزی 92 خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، حیدرعلی خانبازی  معاون امداد و نجات جمعیت هلال احمر استان با تشریح اجرای طرح ملی  امداد و نجات  نوروزی هلال احمر استان گفت: در این طرح ملی که از 25 اسفندماه 91 لغایت 17 فروردین ماه 92 در 35 پایگاه امدادی در سطح استان اجرا شد به 2842 حادثه دیده امدادرسانی شد.

خانبازی افزود : 750 نجاتگر و امدادگر با شعار" نجاتگران ، ایمنی و آرامش" در پایگاههای ثابت وسیارامدادونجات  مستقر در جاده های مواصلاتی استان در 567 حادثه به وقوع پیوسته حاضر گردیده و دو هزار و 803 آسیب دیده را تحت پوشش امدادی قراردادند.

معاون امداد و نجات استان اضافه کرد : در اجرای طرح ملی امداد و نجات نوروزی 670 تیم عملیاتی در کل حوادث رخ داده به محل حادثه اعزام گردیده و درکل 535 دستگاه آمبولانس، 99دستگاه خودروی نجات  و ۱۹۲۳ نیروی عملیاتی در مجموع  عملیاتها به کارگیری شده اند.

خانبازی در ادامه به  68 مورد رهاسازی خودرو ، 5 مورد اطفاء حریق و 366 نفر اسکان داده شده در پایگاهها اشاره کرد.

وی همچنین بابیان راه اندازی سامانه 147 تشریح کرد: با راه اندازی سامانه تلفن 147 ندای امداد گزارش کلیه حوادث در سطح استان در مرکز کنترل و هماهنگی عملیات EOC  به طور متمرکز  دریافت می شوند که در طی اجرای طرح نوروزی تعداد بیست هزار و 690 مورد تماس تلفنی با این سامانه جهت گزارش وقوع حادثه انجام شده است.

 

                                                   

کد مطلب 2026530

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