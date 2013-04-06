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۱۷ فروردین ۱۳۹۲، ۱۳:۵۸

پس از قرعه کشی مسابقات فیوچرز قطر؛

ملی پوشان تنیس ایران حریفان خود را شناختند

ملی پوشان تنیس ایران حریفان خود را شناختند

با برگزاری مراسم قرعه کشی رقابت های تنیس فیوچرز قطر نمایندگان کشورمان حریفان خود را شناختند.

به گزارش خبرگزاری مهر، با برگزاری مراسم قرعه کشی، جدول مقدماتی هفته دوم رقابت های تنیس فیوچرز از امروز(۱۷ فروردین ماه) آغاز شد و تنیسورهای کشورمان حریفان خود را شناختند.

در نخستین دیدار انوشا شاهقلی با میروسلاو کلمان از اسلواکی روبرو می شود، روزبه کامران به مصاف شهباز خان از هند می رود، اشکان شکوفی با محمد ردا از کویت مسابقه می دهد و شاهین خالدان دیگر ملی پوش کشورمان در جدول اصلی مسابقات با حریفان خود به رقابت خواهد پرداخت.

ملی پوشان کشورمان با هدف آماده سازی برای حضور قدرتمند در رقابت های دیویس کاپ در گروه  ۳ آسیا و اقیانوسیه در مسابقات فیوچرز ۲ هفته ای قطر حضور پیدا کرده اند.

کد مطلب 2026586

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