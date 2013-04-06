رشد 50 درصدی حضور زائرین در بقاع متبرکه استان تهران طی ایام نوروز

حجت الاسلام سید هاشم حسینی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اجرای طرح آرامش بهاری در بقاع متبرکه استان تهران همزمان با ایام نوروز، اظهار داشت: طرح آرامش بهاری یکی از طرح های بسیار کاربردی در حوزه امامزادگان است که با برپایی ایستگاههای فرهنگی، صلواتی، اقامه نماز جماعات، سخنرانی، پاسخگویی به مسائل شرعی، مشاوره خانواده و .... به ارتقای سطح اطلاعات و فرهنگ دینی و مذهبی در افراد جامعه می پردازد.

این مسئول عنوان کرد: امسال نیز این طرح از تاریخ 28 اسفندماه سال 91 لغایت 14 فروردین ماه جاری در آستان مقدس بیش از 81 امامزاده شاخص استان تهران برگزار شد.

حضور 50 هزار شهروند استان تهران در بقاع متبرکه همزمان با تحویل سال نو

وی ادامه داد: برگزاری مراسم تحویل سال نو در جوار امامزادگان نیز از دیگر موارد طرح آرامش بهاری بود که با استقبال گسترده ای از سوی شهروندان و مسافران نورزوی سراسر استان تهران روبرو شد و بنابر آمار اعلام شده بیش از 50 هزار نفر در این مراسم شرکت کردند.

معاون فرهنگی اجتماعی اداره‌ کل اوقاف وامورخیریه استان تهران با اشاره به افزایش آمار حضور مردم در امامزادگان استان تهران، گفت: در ایام نوروز امسال بیش از چهار میلیون و 300 هزار نفر ضمن حضور در آستان مقدس 81 امامزاده استان تهران به زیارت این اماکن مقدس پرداختند که این آمار در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته، نشان دهنده افزایش حضور مردم در این بقاع متبرکه است.

فعالیت 1900 تن از پرسنل اداره اوقاف در طرح آرامش بهاری نوروز

این مسئول بیان کرد: در طرح آرامش بهاری نوروز 92، بیش از هزار و 900 تن از کارکنان این اداره و 10 بازرس نامحسوس مردمی در جوار بقاع متبرکه استان تهران، جهت خدمت رسانی به زائرین فعالیت داشتند، همچنین در قالب خیمه های معرفت نیز 70 نفر از مبلغین حوزه های علمیه در 20 امامزاده به راهنمایی و پاسخگویی به زائرین پرداختند که موجب رشد 50 درصدی حضور مردم در امامزادگان نسبت به سال گذشته شد.

حجت الاسلام حسینی یادآور شد: توزیع بالغ بر 80 نوع هدیه فرهنگی در خیمه های معرفت ویژه کودکان با موضوع وقف و آشنایی با بقاع متبرکه شامل دفتر وایت برد، دفتر مشق در هشت طرح 60 برگی سیمی با شعار وقف و بقاع، حوله تبلیغاتی فرهنگ وقف، بازی مارپله مذهبی، تقویم جیبی با تبلیغ وقف، استیکر (برچسب) با موضوع مذهبی، کارت بازی 14 معصوم با تبلیغ وقف و بقاع متبرکه، بادبادک با شعار وقف و.... از دیگر مواردی بود که در قالب طرح آرامش بهاری در بقاع متبرکه استان تهران به اجرا در آمد.

وی با اشاره به میزان رضایتمندی مردم و بازرسان از عملکرد اداره کل اوقاف در پیشبرد طرح آرامش بهاری، اضافه کرد: تحقق رضایتمندی شهروندان از طرح آرامش بهاری و سایر طرح های اجرایی در امازادگان استان تهران، همچنین استقبال گسترده زائرین از بقاع متبرکه، مرهون تلاشها و تعامل مثبت دستگاه های اجرایی و خدماتی همچون هلال احمر، آتش نشانی، نیروی انتظامی و خادمین بقاع متبرکه، مبلغین، بازرسین و سایر نهادها و افراد با اداره کل اوقاف و امور خیریه استان تهران بوده است که جای تقدیر فراوان دارد.