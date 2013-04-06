جو استان کرمانشاه پایدار می شود/ ورود سامانه بارشی جدید از دوشنبه

مجتبی میلادی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: بر اساس بررسی آخرین اطلاعات هواشناسی، در ادامه فعاليت سامانه ناپايدار و بارش زاي مستقر بر جو منطقه هوای استان امروز نيز در برخي نقاط با احتمال بارش ملايم و پراكنده پیش بینی می شود.

وی افزود: این سامانه به تدريج از بعدازظهر امروز از جو استان خارج شده و به دنبال اين شرايط از فردا تا روز سه شنبه هواي پايداري بر سطح استان حاكم مي شود.

میلادی از افزایش دماي هواي روزانه خبرداد.

وی گفت: به دنبال این شرایط امروز رو اکثر نقاط استان نیمه ابری با احتمال بارش پراکنده پیش بینی می شود.

میلادی افزود: به دنبال شرایط موجود اغلب مناطق در روز یکشنبه صاف تا قسمتی ابری خواهد بود.

مدیرکل هواشناسی استان کرمانشاه در پایان هوای اغلب مناطق استان کرمانشاه را در روز دوشنبه صاف تا قسمتی ابری و همراه با افزایش ابر و ورود سامانه بارشی جدید پیش بینی کرد.