حوزه هنری سازمان تبلیغات اسلامی مرجع هنر انقلاب است

سید عباس دانایی در آستانه 20 فروردین سالروز شهادت سید مرتضی آوینی و روز هنر انقلاب اسلامی در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن اشاره به اینکه انقلاب به معنای دگرگون شدن است، گفت: انقلاب اسلامی، هنر را از انحطاط و قهقرایی كه به آن گرفتار شده بود، به سوی رشد و تعالی و بالندگی سوق داد، تا به آنچه مد نظر ائمه و پیامبران بود نزدیک شود، این تغییر را می توان هنر انقلاب نامید.

وی ضمن بیان اینکه بعد از انقلاب هنرمندان متعهد آثار هنری كه برگرفته از هنر غربی بود را دگرگون كرده و به همه جنبه های مختلف هنر توجه ویژه نشان دادند ادامه داد: انقلاب موقعیت ممتازی برای رشد و ارتقای هنر در عرصه های انقلاب ایجاد کرد.

رئیس حوزه هنری استان سمنان با اشاره به اینكه در دوران صفویه به هنر ایرانی اسلامی توجه شده و رشد خوبی در عرصه های هنری به وجود آمده بود، گفت: متاسفانه در دوران قاجار و پهلوی جامعه به سوی كارهای تقلیدی و غربی روی آورد و از آنها الگوبرداری کرد و بدین ترتیب از ریشه ها و منابع غنی فرهنگی و دینی خود غافل ماندیم.

دانایی اضافه كرد: بعد از انقلاب اسلامی هنرمندان متعهد ایده های خود را در قالب های مختلف سینما، تجسمی، ادبیات و ... پیاده كرده و تغییرات بنیادی ایجاد کردند.

وی تصریح کرد: این تغییرات نیاز به كار فراوان داشت از این جهت كه بعد از سی و اندی سال یك سبك هنری ایرانی اسلامی در قالب كارهای هنری به جامعه تقدیم شد.

دانایی حوزه هنری را به عنوان مرجع هنر انقلاب معرفی كرد و افزود: این مركز از متفكران بخش های مختلف هنری كه صاحب دانش و تفكر نو هستند دعوت می کند تا سبك و مكتب جدیدی متناسب با جریان انقلاب ایجاد کنند.

رئیس حوزه هنری استان سمنان تاکید کرد: هم اكنون دانش آموختگان ما باید از منابع اصیل ایرانی و از مكتب و سبك هنرانقلاب بهره مند شوند.

دانایی با اشاره به فرمایشات مقام معظم رهبری كه می فرمایند"اسلام از ابتدا در قالب یك كار صد در صد هنری ارائه شده و آن قرآن است"، گفت: معظم له هنرمندان انقلاب اسلامی را جمع كردند و هنر انقلاب را شكل دادند تا افرادی همچون شهید آوینی بر اساس این تفكر پیش روند و برای همیشه هنر انقلاب زنده بماند.

وی در خاتمه با بیان اینكه نباید از جریان فكری در كشور برای تولید سبك هنر انقلابی - اسلامی غافل شویم، عنوان كرد: هنرمندان متعهد دست به دست هم دهند تا دورنمای زیبایی از هنر انقلاب اسلامی داشته باشیم.