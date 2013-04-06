سامانه باران زا امروز وارد سیستان و بلوچستان می شود/ دریای عمان مواج خواهد شد

رضا ازاد منش در گفتگو با مهر افزود: این سامانه باران زا از عصر امروز موجب بارش های پراکنده در استان خواهد شد.

وی با بیان اینکه این رگبار های پراکنده تا اواسط هفته جاری و تا روز سه شنبه ادامه خواهد داشت افزود: بر اثر ورود این سامانه بارشی اکثر مناطق استان همراه با وزش باد، افزایش ابر، بارش باران و رعد و برق و در برخی نواحی با تندباد موقت همراه خواهد بود.

وی افزود: بارش باران در روز های یک شنبه و دوشنبه هفته جاری در نواحی مرکزی و جنوب شرق استان با شدت بیشتری و در برخی مناطق با بارش تگرگ پیش بینی می شود.

وی همچنین نسبت به طغیان رودخانه های فصلی هشدار داد و گفت: در طی دو روز آینده علاوه برآبگرفتگی معابر دریای عمان متلاطم و مواج خواهد بود.

ازاد منش افزود: با ورود این سامانه بارش زا به استان همچنین دمای هوا با کاهش نسبی 0ا تا 15 درجه همراه خواهد بود.