تولید سوخت هیدروژنی از گیاهان

به گزارش خبرگزاری مهر، محققان دانشگاه ویرجینیا تک می گویند توانسته اند با استفاده از گسیلور- فراوان ترین و ساده ترین قند گیاهی- مقادیر زیادی هیدروژن تولید کنند. این فرایند تولید هیدروژن را می توان با استفاده از هر منبعی از زیست توده اجرا کرد.

دکتر "پرسیوال ژانگ" استاد مهندسی سیستم های زیستی و مجری این طرح با اشاره به اینکه هیدروژن یکی از مهمترین سوخت های زیستی آینده خواهد بود، افزود: فرایند جدید ما می تواند به وابستگی انسان به سوخت های فسیلی پایان دهد.

در این شیوه دوستدار محیط زیست، هیدروژن از منابع طبیعی تجدید پذیر تولید می شود، تقریبا هیچ گاز گلخانه ای به جا نمی گذارد و نیازمند فلزات سنگین و گرانقیمت نیست.

محققان دیگر می گویند این کشف می تواند تاثیر عمده ای بر روی تولید انرژی های جایگزین داشته باشد.

جاناتان مایلنز از آزمایشگاه ملی اوک ریج که در این تحقیقات حضور نداشت گفت: کلید اصلی این پیشرفت هیجان انگیز این است که ژانگ از دومین قند رایج در گیاهان برای تولید هیدروژن استفاده کرده است.

به گفته وی این شیوه مناسبی برای تولید هیدروژن است و هزینه های کلی تولید هیدروژن از زیست توده را کاهش می دهد.

اغلب هیدروژن مورد استفاده بازار تجاری، از گاز طبیعی به دست می آید که شیوه گرانقیمتی است و مقادیر زیادی گاز گلخانه ای دی اکسید کربن تولید می کند.

ژانگ گفت: در واقع منطقی نیست از منابع طبیعی غیر تجدید پذیر برای تولید هیدروژن استفاده شود. فکر می کنیم این کشف می تواند دنیای انرژی جایگزین را متحول سازد.