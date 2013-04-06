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۱۷ فروردین ۱۳۹۲، ۱۴:۵۶

مسئولان کمیته های ستاد انتخابات خراسان جنوبی منصوب شدند

مسئولان کمیته های ستاد انتخابات خراسان جنوبی منصوب شدند

بیرجند – خبرگزاری مهر: طی احکام جداگانه ای از سوی معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری و رئیس ستاد انتخابات خراسان جنوبی، مسئولان کمیته های ستاد انتخابات استان منصوب شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر، علی محمد گلستانی فرد رئیس ستاد انتخابات خراسان جنوبی مسئولان کمیته های ستاد انتخابات استان را منصوب کرد.

وی در احکام جداگانه غلامرضا کافی؛ مدیرکل دفتر سیاسی و انتخابات  را به عنوان جانشین رئیس ستاد انتخابات استان، ناصر ناصری؛ مدیرکل دفتر بازرسی، مدیریت عملکرد و امور حقوقی به عنوان مسئول کمیته حقوقی معرفی کرد: رئیس ستاد انتخبات خراسان جنوبی همچنین غلامرضا قاسمی؛ مشاور استاندار و مدیرکل حراست استانداری را به عنوان مسئول کمیته استعلامات و حفاظت فیزیکی، محمدرضا حسنی مقدم؛ مدیرکل دفتر امنیتی و انتظامی را به عنوان مسئول کمیته امنیت و محمدرضا مؤمنی؛ مدیرکل امور اداری و مالی استانداری  را مسئول کمیته پشتیبانی و تدارکات معرفی کرده است.

 گلستانی فرد در احکامی  شهرام حیدرزاده؛ مدیرکل دفتر فناوری اطلاعات، ارتباطات و امنیت استانداری  را به عنوان مسئول کمیته فناوری، محمدعلی ایمانی؛ مدیرکل روابط عمومی استانداری به عنوان مسئول کمیته تبلیغات و اطلاع رسانی، غلامرضا حدادی؛ معاون دفتر سیاسی و انتخابات مسئول کمیته آموزش و پیگیری مصوبات ستاد انتخابات و حسن جوقه سالار؛ کارشناس مسئول انتخابات  را به عنوان دبیر ستاد انتخابات استان معرفی کرد.

در این احکام اظهار امیدواری شده است: با توکل و یاری گرفتن از پروردگار متعال و با بهره گیری از همه امکانات و ظرفیت های موجود در راستای منویات مقام معظم رهبری و رعایت دقیق قوانین و مقررات در جهت هرچه باشکوه تر برگزار کردن انتخابات یازدهمین دوره ریاست جمهوری و چهارمین دوره شوراهای اسلامی شهر و روستا و انجام وظایف محوله موفق باشند.

 

کد مطلب 2026699

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