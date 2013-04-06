مسیر سیاستگذاری در چند سال اخیر بر روی ریل اقتصادی است

به گزارش خبرنگار مهر، امیرحسین باقرنژاد معاون استاندار تهران و فرماندار ویژه شهرستان ری صبح شنبه با کارکنان فرمانداری شهرستان ری و بخشداران این شهرستان دیدار و گفتگو کرد.

امیرحسین باقرنژاد در این دیدار در خصوص برگزاری انتخابات بیان داشت: پیش بینیهای صورت گرفته مبنی بر این است که در شهرستان ری کاندیداهای بسیاری را داشته باشیم و چون حجم کار بالا می رود بررسی این کاندیداها به زمان احتیاج دارد.

وی ادامه داد: نظارت بر چگونگی اجرای انتخابات ریاست جمهوری و کار نظارت شوراها بسیار سنگین است و از اکنون باید خود را تقویت کنیم و با روحیه بالا به خوبی کارها را انجام داده تا از این آزمون نیز سربلند بیرون بیاییم.

باقرنژاد تصریح کرد: با توجه به نامگذاری سال 92 به نام "حماسه سیاسی، حماسه اقتصادی" باید گفت که حماسه سیاسی معطوف به انتخابات است و همانطور که مقام معظم رهبری فرمودند و باز هم ایشان قید اقتصادی را تأکید کردند، در این چند سال مسیر سیاستگذاری بر روی ریل اقتصادی است و می طلبد که به سهم خود در این عرصه تلاش کنیم.

رسیدگی به امور معیشتی کارکنان

وی اضافه کرد: فرمانداری شهرستان ری قصد دارد در سال 92 تلاش خود را بیشتر کند تا به امور معیشتی کارکنان بهتر رسیدگی شود.

معاون استاندار تهران یادآور شد: در سال 92 کار را بر روی امور توسعه ای قرار داده ایم و از هر کسی که قصد سرمایه گذاری داشته باشد و ورود کند، استقبال خواهیم کرد و از هرگونه حمایتی که ممکن باشد دریغ نمی کنیم.

وی در پایان افزود: فرمانداری ری در سال 91 معدل الف ارزیابی عملکرد را کسب کرد و این موفقیت با تلاش شبانه روزی و بی وقفه کارکنان با وجود سختیها و کاستیها به دست آمده است و از تمام کارکنان کمال تشکر را دارم.