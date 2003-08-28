اينديپندنت: انتشار اخبار بقاياي اورانيوم در تاسيسات ايران جو مذاكرات شش جانبه را ناآرام كرده است

به گزارش خبرگزاري مهر روزنامه اينديپندنت امروزنوشت با اينكه مذاكرات شش جانبه پيرامون بحران هسته اي كره شمالي آغاز شده ولي دستيابي به توافقات پيرامون اين موضوع همچنان مبهم و پيچيده است. اگر چه نمايندگان دو كشور آمريكا و كره شمالي ديروز در حاشيه مذاكرات شش جانبه با يكديگر ديدار كردند ولي اين رفتار تصنعي چندان بطول نيانجاميد. به گزارش اين روزنامه نشانه هاي كمي وجود دارد اين مذاكرات سه روزه كه شش كشور را به پاي ميز مذاكره كشانده است بتواند دو طرف متخاصم را وادار سازد زمينه را براي حل بحران هسته اي كره شمالي فراهم كند.

آمريكاييها گفته اند خواهان حل اين مناقشه از طريق راه حل هاي سياسي هستند . آنها از كره شمالي خواسته اند برنامه هاي هسته اي خود را براي هميشه متوقف كند. پيونگ يانگ نيز هرگونه اقدامي در اين زمينه را موكول به تضمين لازم الاجراي رفع هرگونه تهديد از طرف آمريكا و كمكهاي اقتصادي كرده است.

فضاي بي ثبات اين مذاكرات با انتشار اخباري در مورد آثار اورانيوم غني شده در تاسيسات هسته اي ايران ناآرامتر شد . اين موضوع ترديدها درباره توليد سلاحهاي هسته اي توسط ايران را تقويت كرده است. اين موضوع كه تكان دهنده ترين خبر اين هفته بود حاكي از آن است كه ايران تعهدات خود را نسبت به سازمان ملل و آژانس بين المللي انرزي اتمي نقض مي كند. طبق گزارش جديد آژانس بين المللي انرژي اتمي ، ايران برخلاف توافقنامه حفاظتي سازمان ملل اين آژانس را در جريان فعاليت هاي هسته اي خود قرار نداده است. اگر شوراي امنيت رسماً راي به نقض اين موضوع از طرف ايران بدهد راه براي تحريم ايران از طرف سازمان ملل هموار مي شود. يافتن بقاياي اورانيوم غني شده توسط بازرسان آژانس بين المللي انرژي اتمي در تاسيسات نظنزايران سبب شده كه كشورهاي غربي نسبت به فعاليت هاي ايران اظهار نگراني بيشتري كنند.

صاحبنظران معتقدند، جوسازيهاي رسانه اي محافل غربي براي خطرناك جلوه دادن فعاليتهاي صلح آميز هسته اي ايران بخشي ديگر از سناريوي فشار بر ايران باشد. در حاليكه رسانه هاي غربي در يكي ، دو روز اخير همزمان با آغاز نشست شش جانبه با انتشار هماهنگ اخباري مبني بر كشف بقاياي اورانيوم غني شده سعي در تاثيرگذاري بر فضاي اين اجلاس براي فشار بر كره شمالي و متعاقب آن فشار بر ايران هستند، مليسا فلمينگ سخنگوي آژانس بين المللي انرژي اتمي تاكيد كرد ايران و آژانس انرژي اتمي همكاريهاي مثبت و سازنده خود را در زمينه فنآوري هسته اي همچنان ادامه مي دهند.

سخنگوي آژانس بين المللي انرژي اتمي بااظهار رضايت آژانس از همكاريهاي گسترده و شفاف ايران گفت : تهران همكاري هاي بسياري را با اين آژانس داشته است و به كارشناسان اين آژانس اجازه داده است همه مناطق مورد نظر را بازرسي كنند.

علي اكبر صالحي نماينده ايران در آژانس بين المللي انرژي اتمي هم گفت: نظر آژانس بين المللي انرژي اتمي درگزارش جديد خود به سبب همكاري مجدانه ما با اين آژانس و سياست هميشگي جمهوري اسلامي ايران مبني بر شفاف بودن فعاليتهاي هسته اي بسيار مثبت شده است.

وي افزود: ما در راستاي سياست همكاري با آژانس بين المللي انرژي اتمي به بازرسان اين آژانس فراتر از تعهداتمان اجازه داديم تا از تاسيسات غيرهسته اي كشور بازديد و از اين مراكز نمونه برداري كنند.