هزار دستگاه اتوبوس در مشهد به سیستم اعلام صوتی تجهیز شد/ کاهش سردرگمی زائران و مسافران

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی خجسته عصر شنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: در گذشته شهروندان برای پیدا کردن ایستگاه مورد نظر خود در اتوبوس با مشکل مواجه می‌شدند برای حل این مشکل سیستم اعلام صوتی ایستگاه در اتوبوس راه‌اندازی شده است.

وی در خصوص هزینه اجرای این پروژه بیان کرد: برای نصب این سیستم در هزار دستگاه اتوبوس حدود یک میلیارد ریال هزینه شده است.

تجهیزاتوبوس های خصوصی به سیستم اعلام صوتی

خجسته تاکید کرد: در حال حاضر مکاتبه‌ای با شهردار انجام شده است که در صورت موافقت، به تدریج اتوبوس‌های بخش خصوصی به این سیستم مجهز خواهد شد.

وی بیان کرد: با رسیدن اتوبوس به ایستگاه این سیستم ایستگاه موردنظر را اعلام و بعد از طی کردن 120 متر ایستگاه بعدی را اعلام می‌کند.

خجسته گفت: تا کنون اسامی بیش از سه هزار ایستگاه به صورت صوتی ضبط شده و به تدریج در تمام اتوبوس‌ها راه‌اندازی می شود.

وی یادآور شد: با اعلام ایستگاه در اتوبوس در کنار اینکه سردرگمی مسافران و زائران برای پیدا کردن ایستگاه مورد نظر کاهش پیدا می‌کند، خدمت‌رسانی اتوبوس‌ها را نیز با مشکل مواجه نمی‌کند.

بازسازی 230 دستگاه اتوبوس فرسوده

خجسته در خصوص بازسازی اتوبوس‌های فرسوده گفت: طبق برنامه‌ریزی صورت گرفته در سال 91 باید 200 دستگاه اتوبوس فرسوده بازسازی می‌شد که با تلاش کارکنان سازمان 230 دستگاه بازسازی شد.

وی با اشاره به استفاده 10 ساله از اتوبوس های بازسازی شده افزود: بازسازی اتوبوس فرسوده صرفه‌جویی اقتصادی را به همراه دارد و نشان از توان مهندسی و فنی کارکنان اتوبوسرانی است.