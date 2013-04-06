احداث مرکز تحقیقات زیست محیطی قم نیازمند مساعدت مسئولان است

به گزارش خبرنگار مهر، محمود علی رکنی در جلسه شورای برنامه ریزی استان قم که ظهر شنبه در محل استانداری قم برگزار شد، اظهار داشت: از مسئولان استان قم به دلیل مشارکت در بحث آمایش سرزمین به عنوان یک چراغ راه که ساختارش در حال بازسازی است تشکر می‌کنیم.

وی با اشاره به درخواست مساعدت اداره کل حفاظت از محیط زیست استان قم برای راه اندازی مرکز تحقیقات زیست محیطی گفت: از مهمترین فعالیت های این اداره در سال 91 راه اندازی پاسگاه های ثابت و سیار محیط بانی در مناطق استان بوده است.

ایجاد سایت تکثیر و پرورش آهو برای اولین بار در استان قم طی سال 91

رکنی افزود: از نتایج اصلی فعالیت های سال گذشته این اداره کل افزایش حیات وحش استان با حضوردائمی محیط بانان بود ه است، همچنین در سال 91 سایت تکثیر و پرورش آهو برای اولین بار در استان قم در بخش قمرود با همکاری بخش خصوصی ایجاد شد.

مشارکت خوب مردم قم در حفاظت از طبیعت

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان قم با اشاره به مسائل موجود در حوزه محیط زیست، گفت: درخواست مساعدت هرچه بیشتر از مسئولان جهت اتمام و شروع پروژه های زیست محیطی استان را داریم.

رکنی اضافه کرد: مردم قم استقبال خوب برای حفاظت از محیط زیست از خود نشان دادند و بنده مستقیما در روز طبیعت این امر را مشاهده کردم که مطمئنا مطابقت فراوانی نیز با مسائل دینی دارد.