5 استانی که نوبت بندی آب دارند/ اجرای 130 طرح آبرسانی

به گزارش خبرنگار مهر، سیدمهدی ثمره هاشمی گفت: تا پايان دولت دهم حدود 41 طرح آبرساني با حجمي افزون بر 2.5 ميليارد مترمكعب و هزينه اي در حدود 17 هزار و 600 ميليارد ريال در قالب طرح هاي مهر ماندگار به ظرفيت توليد و انتقال آب كشور اضافه مي شود.

مديرعامل شركت مهندسي آب و فاضلاب كشور اظهار داشت: همچنين 18 طرح فاضلاب با هزينه اي افزون بر هفت هزارميليارد ريال جزو طرح هاي مهرماندگار قرار دارد كه 4.5 ميليون نفر جمعيت از خدمات جمع آوری بهداشتی فاضلاب برخوردار می شوند.

ثمره هاشمي در خصوص شهرهايي كه با كمبود آب مواجه هستند، بیان داشت: در حال حاضر در پنج استان كشور و 10 شهر مشكل كمبود آب وجود دارد كه اين شهرها در استان هاي كرمان، هرمزگان، سيستان و بلوچستان، گيلان و بوشهر واقع شده است.

وي ادامه داد: البته ميزان كمبود آب در اين شهرها خيلي زياد نيست و اين در حالي است كه اين شهرها كوچک و با جمعيت كم در حدود پنج تا 6 هزار نفر هستند. مشاور وزیر نیرو ابراز اميدواري كرد كه با بهره برداري از طرح هاي آبرساني، اين شهرها نيز از نوبت بندي خارج شوند.

مديرعامل شركت مهندسي آب و فاضلاب كشور مشكل كمبود آب را در برخی از شهرها و استان ها به خصوص استان هاي مركز، جنوب و مناطق كم باران دانست و افزود: طرح هاي زيادي براي انتقال آب ايجاد مي شود.

این مقام مسئول در وزارت نیرو تاکید کرد: هم اکنون در كشور 130 طرح آبرساني و 230 طرح فاضلاب وجود دارد كه طرح هاي فاضلاب منبعي براي بازچرخاني آب و توليد دوباره آب و استفاده در صنعت و كشاورزي است كه مي تواند بسيار موثر باشد.