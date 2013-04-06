به گزارش خبرگزاری مهر، محمد حاج رسولی ها اعلام کرد: در نیمه نخست سال آبی جاری، بیشترین حجم بارش ها با 51 میلیمتر در آذرماه و کمترین حجم بارش ها با شش میلیمتر در مهرماه 91 به ثبت رسیده است.

مديرعامل شركت مديريت منابع آب ايران گفت: حجم کل ریزش های جوی در اسفندماه سال گذشته در رتبه بيست و يكم بارش های ماه مشابه 44 سال اخیر قرار گرفت با این حال حجم بارش هاي اسفندماه 91 به میزان 25 ميليمتر بود.

به گفته وی، در 44 سال اخیر متوسط بارش های کشور در ماه های اسفند 37.4 ميليمتر ثبت شده است که حجم بارش هاي اسفندماه سال گذشته 12.4 ميليمتر كمتر از متوسط بارش هاي 44 سال اخير در همين ماه بوده است. حجم بارش ها در ماه های آبان، دی و بهمن 91 به ترتیب 31، 29 و 33 میلیمتر بود.