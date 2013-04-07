جابه جايي 53 ميليون نفر از طريق حمل و نقل جاده اي/ 138 ميليون جابه جايي در كشور انجام شد

به گزارش خبرنگار مهر، شهريار افندي زاده، شنبه شب در مراسم تجليل از خادمان ستاد تسهيلات زائران در مشهد اظهار كرد: طرح سفرهاي نوروزي از 24 اسفندماه آغاز و تا 16 فروردين ادامه داشت و از ابتداي اجراي اين طرح 138 ميليون جابه جايي در كشور انجام شد كه اين ميزان در مقايسه با مدت مشابه سال گذشته 11 درصد رشد داشته است.

رئيس سازمان راهداري و حمل و نقل جاده اي افزود: وزارت راه و شهرسازي در طول اجراي اين طرح تلاش كرد تا در زمينه خطوط ريلي، جاده اي و هوايي امكانات لازم را براي مسافران فراهم كند.

61 ميليون نفر از طريق حمل و نقل عمومي جابه جا شدند

افندي زاده با بيان اينكه در طول سفرهاي نوروزي 61 ميليون نفر از طريق حمل و نقل عمومي شامل هوايي، ريلي، دريايي و جاده اي جابه جا شدند، گفت: يك ميليون نفر با خطوط هوايي، چهار ميليون نفر از طريق دريا، 53 ميليون از طريق جاده و دو ميليون جابه جايي نيز توسط خطوط ريلي صورت پذيرفته است.

وي 94 درصد جابه جايي ها را از طريق جاده هاي كشور عنوان كرد و افزود: 94 درصد جابه جايي از طريق جاده هاي كشور و با حضور هزار و 400 تيم راهبري، هزار و 500 راهدار، دو هزار گشت راهداري و 80 هزار كيلومتر راه اصلي و فرعي تحت پوشش قرار گرفت.

رئيس سازمان راهداري و حمل و نقل جاده اي با اشاره به وضعيت ترافيك راه ها در ايام تعطيلات گفت: در اين ايام وضعيت ترافيك و راه ها از طريق تلفن گويا و اينترنت در اختيار مردم قرار گرفت و با اطلاع رساني هاي گسترده اي كه صورت پذيرفت از 14 فروردين ماه شاهد بازگشت مسافران نوروزي بوديم و جاده ها نيز با ترافيك سنگيني مواجه نبود.

فروش بيش از پنج ميليون بليط در حمل و نقل عمومي

افندي زاده گفت: امسال بيش از پنج ميليون پيش فروش بليط در حمل و نقل عمومي صورت گرفت و ترمينال ها نيز براي خدمات رساني و فراهم سازي امكانات تلاش كردند.

وي در خصوص تلاش ستاد تسهيلات زائران نيز افزود: گزارشات اين ستاد نشان داد كه تلاش عظيمي براي خدمات سراني به زائران انجام و موجبات رضايتمندي زائران فراهم شده است.

رئيس سازمان راهداري و حمل و نقل جاده اي با اشاره به بيشترين تردد در جاده هاي كشور گفت: در ايام نوروز بيشترين تردد در جاده ها مربوط به استان هاي مازندران، گيلان، خراسان و البرز بود.

افندي زاده تاكيد كرد: مصرف 100 ميليون ليتر بنزين در سفرهاي نوروزي نشانگر تلاش دستگاه هاي خدمات رسان بود و امسال نسبت به سال هاي گذشته ميزان رضايتمندي مسافران در جايگاه بالاتري قرار داشت.