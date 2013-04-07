ایجاد اماکن اقامتی رشد 62 درصدی داشته است/سیاست توزیع سفرها در خراسان رضوی

به گزارش خبرنگار مهر، علی مومنی، شنبه شب در مراسم تجلیل از خادمان ستاد تسهیلات زائران اظهار کرد: ایجاد اماکن اقامتی و کمپ ها در نوروز امسال رشد 62 درصدی داشته است.

رئيس ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري خراسان رضوی با تاکید بر اینکه واحدهای خدمات رسان در همه ایام سال خدمات ارزشمندی را به زائران ارائه کرده اند، افزود: در ایام تعطیلات نوروز ستاد تسهیلات زائران تمام دستگاه ها را بسیج کرد و در این راستا تمام امکانات و ظرفیت ها با وحدت رویه، تعامل، همدلی و هماهنگی به منظور ایجاد فضای مطلوب برای حضور زائرین امام رضا(ع) فراهم شد.

مومني گفت: اعضای ستاد تسهیلات و دستگاه های خدمات رسان در روزهای نوروز تلاش کردند تا فضای مطلوب همراه با آرامش و امنیت برای زائران رضوی ایجاد شود.

وي بیان کرد: امسال همانند سال های گذشته و بهتر از گذشته در بحث خدمات رسانی به زوار اقدام شد.

هر زائر سفيري تبليغاتي

رئيس ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري خراسان رضوی با اشاره به رویکرد ستاد تهسیلات گفت: رویکرد این ستاد افزایش رضایتمندی زائران و گردشگران بود و در این مسیر این ستاد به دنبال تکرار و افزایش سفر بود زیرا هر زائر می تواند یک سفیر تبلیغاتی برای کشور ایران و پایتخت معنوی محسوب شود.

مومني افزود: سال گذشته پایتخت معنوی با همیاری و کمک اعضای ستاد تسهیلات زائران بالاترین جذب گردشگر خارجی را در سطح کشور داشت و این اعضا همه با هم به منظور خدمات رسانی مطلوب به زائران بسیج شدند.

وی سپس از رشد 62 درصدی ایجاد اماکن اقامتی و کمپ ها در نوروز امسال خبر داد و گفت: ایجاد اماکن اقامتی و کمپ ها در نوروز امسال رشد 62 درصدی داشته است.

رشد 200 درصدي در كميته اسكان

رئيس ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري خراسان رضوی اظهار كرد: امسال بیش از 200 درصد رشد را در بحث کمیته اسکان نیز شاهد بودیم و این همه در حالی است که برپایی غرفه صنایع دستی هم با ایجاد 269 غرفه رشد 42 درصدی داشته است.

مومني بيان كرد: غرفه صنایع دستی فرصتی برای تولید ثروت و عرضه محصولات فرهنگی است.

وي در خصوص حوزه نظارت و کیفی سازی خدمات گفت: در این حوزه تیم های نظارتی افزایش داشته و دو هزار و 500 بازدید از اماکن و مکان های مختلف انجام شده و این امر نشان می دهد که 39 درصد در تیم های نظارتی رشد داشته ایم.

30 دقيقه زمان بازديد از موزه ها رشد داشت

دبیر ستاد تسهیلات زائران خراسان رضوی از رشد 70 درصدی گردشگران در موزه ها و محوطه های تاریخی یاد کرد و افزود: حضور باشکوه گردشگران در محوطه های تاریخی و موزه ها رشد 70 درصدی داشته و حدود 30 دقیقه زمان بازدیدها رشد داشته است.

مومنی سپس توزیع سفرها در سایر شهرهای خراسان رضوی را یکی از سیاست های میراث فرهنگی دانست و گفت: توزیع سفرها سبب می شود تا گردشگران و زائران از مواهب گوناگون تاریخی و فرهنگی خراسان رضوي نيز استفاده کنند.

وی با اشاره به اجرای طرح زوج و فرد بیان کرد: سال جاری با توجه به اجرای طرح زوج و فرد شاهد کاهش 65 درصدی تلفات جاده ای بودیم.