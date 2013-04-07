افزایش 47 درصدی مسافران نوروزی در استان بوشهر

به گزارش خبرنگار مهر، شاپور رستمی شنبهشب در جمع خبرنگاران با اشاره به تلاشهای صورت گرفته برای ارائه خدمات مناسب به مسافران نوروزی، اظهار داشت: از سه ماه پایانی سال گذشته برنامه ریزی و تلاش برای اسکان مناسب و ارائه خدمات مطلوب به مسافران نوروزی در شهرهای مختلف استان بوشهر آغاز شد.
وی ادامه داد: با توجه به موقعیت ویژه آب و هوایی استان بوشهر و پیشبینیهای صورت گرفته میدانستیم که میزان ورود مسافران نوروزی به استان بوشهر در سال جاری افزایش خواهد داشت که ما نیز تلاش کردیم تا میزبان مناسبی برای این مسافران باشیم.
معاون امور عمرانی استاندار بوشهر اضافه کرد: اقدامات اولیه در همه شهرستانهای استان بوشهر صورت گرفت و تلاش کردیم تا شهرهایی که میزبان مسافران نوروزی هستند را برای میزبانی مناسبتر آماده کنیم و شاهد تغییرات خوب و مناسبی در مبلمان شهری نقاط مختلف استان بودیم که نتیجه آن رضایتمندی بیشتر مسافران نوروزی بود.
وی با اشاره به افزایش 47 درصدی میزان ورود مسافران نوروزی به استان بوشهر، خاطرنشان ساخت: با این وجود نیز با تلاشهای صورت گرفته، خدمات مناسبی به مسافران نوروزی ارائه شد و بر اساس ارزیابی تیمهای نظارتی، میزان رضایت مسافران نوروزی مطلوب بوده است.
رستمی به برنامههای آتی استان بوشهر در بحث گردشگری نیز اشاره کرد و افزود: با توجه به تاکیدات استاندار بوشهر مبنی بر ایجاد کمپینگها و استراحتگاههای مناسب در استان بوشهر، این اقدامات را از پایان سفرهای نوروزی آغاز کردهایم و تلاش داریم سال آینده میزبان بهتری برای مسافران نوروزی باشیم.
وی تصریح کرد: امسال تلاشهای بسیار زیادی برای اسکان مناسب مسافران نوروزی صورت گرفت ولی با این وجود هم محدودیتهایی برای اسکان مسافران نوروزی داشتیم که تلاش میکنیم این محدودیتها را در سال جاری جبران کنیم تا در سال آینده چنین مشکلاتی را در استان بوشهر شاهد نباشیم.
معاون امور عمرانی استاندار بوشهر اضافه کرد: با توجه به رضایت مسافران نوروزی از میزبانی استان بوشهر، پیشبینی میکنیم در سال آینده نیز شاهد افزایش مسافران نوروزی باشیم و به همین خاطر تلاش میکنیم تا زیرساختهای لازم را در این زمینه فراهم کنیم.
وی ادامه داد: تلاشهای لازم برای تامین امنیت مسافران نوروزی نیز به خوبی صورت گرفت که در بخشهای مختلف از جمله اسکان، اقامت، جادهها و . . . نیز مسافران نوروزی از امنیت رضایت داشتند.
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