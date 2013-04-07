افزایش 397 درصدی بلیط اینترنتی ناوگان حمل و نقل عمومی استان بوشهر

به گزارش خبرنگار مهر، حمیدرضا علم شنبه‌شب در جمع خبرنگاران با اشاره به فعالیت‌های صورت گرفته در ستاد سفرهای نوروزی استان بوشهر برای حمل و نقل مطلوب مسافران نوروزی در استان بوشهر اظهار داشت: تلاش‌های ما از 24 اسفندماه آغاز شد که تلاش کردیم تا شرایط مناسبی برای استفاده مسافران نوروزی از ناوگان حمل و نقل فراهم کنیم.

وی با اشاره به انجام بیش از 242 هزار سفر طی این ایام با استفاده از ناوگان حمل و نقل عمومی در استان بوشهر، خاطرنشان ساخت: استان بوشهر یکی از جوانترین ناوگان‌های حمل و نقل عمومی را در اختیار دارد که تلاش کردیم تا بتوانیم رضایت بیشتر مسافران نوروزی را از خدمات این ناوگان فراهم سازیم.

مدیرکل حمل و نقل و پایانه‌های استان بوشهر در ادامه با اشاره به اضافه شدن برخی سرویس‌های ویژه حمل و نقل در روزهای پایانی سفرهای نوروزی، اضافه کرد: سرویس‌های ویژه تهران و شیراز و اصفهان از جمله سرویس‌های اضافه شده در روزهای پایانی بوده است.

وی همچنین از افزایش چهاردرصدی جابجایی مسافران نوروزی به نسبت مدت مشابه سال گذشته خبر داد و بیان داشت: تعداد سرویس‌ها نیز به نسبت سال گذشته سه درصد افزایش داشته است.

علم ادامه داد: شهرستان بوشهر بیشترین سهم را در جابجایی مسافران نوروزی از طریق ناوگان حمل و نقل عمومی داشته است و شهرستان تنگستان نیز کمترین میزان جابجایی مسافران را از این طریق داشته است.

وی با بیان اینکه بیشترین میزان حمل و نقل مسافران نوروزی به شهر شیراز بوده است، افزود: کمترین میزان تردد نیز با استان گیلان با حدود 100 مسفار صورت گرفته است.

مدیرکل حمل و نقل و پایانه‌های استان بوشهر با اشاره به افزایش میزان استفاده مردم از خدمات نوین حمل و نقل عمومی، خاطرنشان ساخت: میزان استفاده مردم استان بوشهر از بلیط‌های اینترینتی 397 درصد افزایش داشته است.