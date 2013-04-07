  1. استانها
  2. زنجان
۱۸ فروردین ۱۳۹۲، ۱۱:۱۰

نظری خبرداد:

افزایش 100 درصدی اسکان مسافران فرهنگی در زنجان

افزایش 100 درصدی اسکان مسافران فرهنگی در زنجان

زنجان - خبرگزاری مهر: مدیرکل آموزش و پرورش استان زنجان از افزایش 100 درصدی اسکان مسافران فرهنگی در مدارس استان خبر داد.

امیر نظری در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: استان زنجان یک استان گذری  نیست و مسافران فرهنگی در این استان 1،5 تا دو روز درمدارس استان اسکان داشتند.

وی اظهار داشت: امسال چهار هزار و 350 خانواده فرهنگی در مدارس استان اسکان یافتند که در سال گذشته دو هزار و 607 مسافر در مدارس استان اسکان داشتند.

مدیرکل آموزش و پرورش استان زنجان با اشاره به  اسکان 21 هزار و 54 مسافر فرهنگی افزود: سال گذشته 12 هزار و 326 نفر در مدارس اسکان یافته بودند.

نظری تاکید کرد:  پذیرش مسافران در مدارس استان  از 28 اسفندماه شروع و تا  15 فروردین ماه ادامه داشت.

وی  به بازدیدهای انجام شده از مراکز آموزشی تجهیز شده برای اسکان فرهنگیان خبر داد و گفت: این بازدیدها توسط کارشناسان میراث فرهنگی و گردشگری استان صورت گرفت.

مدیرکل آموزش و پرورش استان زنجان به اقدامات انجام شده در قالب طرح اسکان نوروزی مسافران اشاره  کرد و افزود: با اطلاع‌رسانی صورت گرفته مسافران مشکلی از نظر اسکان در مدارس نداشتند.

نظری،  نصب بنرهای راهنمای مسافران در سطح شهر و ورودی‌های آن، تهیه نقشه‌های مخصوص راهنمای مسافران، برگزاری جلسات توجیهی برای کارشناسان آموزش و پرورش، مدیران مدارس، سرایداران، کاربران و دیگر اعضای ستادهای اسکان نوروزی، انجام  بازدید از شروع اسکان و حین پذیرش و اسکان مسافران فرهنگی از ستادهای اسکان نوروزی را از جمله اقداماتی عنوان کرد که توسط آموزش و پرورش استان در زمینه اسکان مسافران فرهنگی انجام شده است.

کد مطلب 2026973

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها